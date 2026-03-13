Iskopavali minerale u Zagrebu pa zatrpavali otpad! DORH: 'Ugrozili su zdravlje ljudi'

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu proširilo je istragu u slučaju onečišćenja okoliša na vodozaštitnom području u blizini Jankomirskog mosta, kojom je, pored ranije uhićenog 33-godišnjaka, obuhvaćen i 33-godišnji državljanin Srbije.

Kako je priopćilo Državno odvjetništvo (DORH), dvojica 33-godišnjaka sumnjiče se za počinjenje kaznenih djela onečišćenja okoliša, protupravne eksploatacije rudnog blaga i ugrožavanja okoliša otpadom.

Tužiteljstvo sumnja da je dvojac u određenom vremenskom razdoblju, sve do 3. ožujka ove godine, na vodozaštitnom području najprije dovozio veće količine različitih tvari i otpada koji mogu ugroziti zdravlje i život ljudi.

Sumnja se i da su zatim iskopavanjem radnim strojem protupravno eksploatirali veću količinu mineralne sirovine i odvozili je s te lokacije, nakon čega su u otkopane jame zatrpavali dovezene tvari i otpad.

Sumnja na ugrozu zdravlja ljudi

S obzirom na to da se radi o vodozaštitnom području, DORH ističe kako postoji sumnja da je takvo postupanje ugrozilo zdravlje ljudi.

Osim toga, sumnja se da je prvookrivljeni 33-godišnji hrvatski državljanin, od 2023. do 3. ožujka ove godine, na zemljištima u Samoboru koja su u naravi šume i oranice, dovozio veće količine različitog otpada, koje je potom zatrpavao iako je znao da se radi o tvarima koje mogu ugroziti kvalitetu tla i vode.

DORH podsjeća da je protiv prvookrivljenika u ovom predmetu ranije određen istražni zatvor rješenjem suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici.

POGLEDAJTE VIDEO: Rat na Bliskom istoku savršena je izlika za podle trikove trgovaca, evo kako se zaštititi