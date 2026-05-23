Legendarna Kraljica diska šokirala obožavatelje: 'Moram poslušati svoje tijelo'

Legendarna hrvatska bacačica diska Sandra Elkasević objavila je kako se neće natjecati ove godine.

"Mojim divnim navijačima, mom timu i mojim prijateljima; Otkad znam za sebe, moj život se mjerio u metrima, krugovima i neumornoj želji za pobjedom. Ako me poznajete, znate da sam borkinja. Ulazila sam u krug s ozljedama, gurala kroz iscrpljenost i borila se kroz najteže trenutke jer odustajanje nikada nije bilo opcija. Natjecanje je ono što jesam.

Zato je pisanje ovoga jedna od najtežih stvari koje sam ikada morala učiniti. Prvi put u svojoj karijeri odlučila sam poslušati svoje tijelo i povući se iz svih natjecanja u sezoni 2026", napisala je legendarna hrvatska sportašica prije nego li je otklonila strahove svojih najvjernijih fanova:

"Molim vas, znajte da ovo nije oproštaj, daleko od toga. Ovaj sport blagoslovio me nevjerojatnim putovanjem: dva olimpijska zlata, dvije titule svjetske prvakinje i sedam zlatnih medalja s europskih prvenstava. Ali kako bih nastavila loviti povijest, moram uzeti trenutak za oporavak. Mojem tijelu i mojem umu treba vremena da se oporave od godina intenzivnog, predanog treninga.

Budući da 2026. nema svjetsko prvenstvo, sada je apsolutno pravi trenutak da zastanem, obnovim se i zaštitim svoju budućnost u ovom sportu. Moj pogled čvrsto je usmjeren prema Svjetskom prvenstvu u Pekingu 2027. i Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Ovo činim sada kako bih vam mogla dati svoj apsolutni maksimum kada bude najvažnije.

Želim svim svojim kolegama natjecateljima puno sreće ove godine. Svima vama koji ste navijali za mene u dobru i zlu, hvala na razumijevanju. Još nisam gotova. Vidimo se ponovno u krugu sljedeće godine.

S puno ljubavi, Vaša KRALJICA DISKA", napisala je Sandra Elkasević na svom Instagram profilu.