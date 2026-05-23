rutinska pobjeda /

Dva penala, dva gola Mamića: Varaždin preko Istre do povijesnog 3. mjesta!

Nogometaši Varaždina završili su sezonu HNL-a na trećem mjestu, s bodom više od četvrtoplasirane Rijeke. U posljednjem kolu oba su sastava upisala domaće pobjede od 2:0, Varaždin je svladao Istru 1961, dok je Rijeka bila bolja od Gorice.

Varaždinci su posao riješili već u prvom poluvremenu, a oba pogotka postignuta su iz kaznenih udaraca. Precizan je oba puta bio Luka Mamić, koji je mrežu zatresao u 14. i 38. minuti susreta.

Jedanaesterci su dosuđeni nakon nesmotrenih prekršaja gostujuće obrane u vlastitom kaznenom prostoru. U prvoj situaciji Taraba je oborio Latkovića, dok je u drugoj Radošević povlačio Tepšića, što je sudac okarakterizirao kao prekršaj za najstrožu kaznu.

23.5.2026.
20:11
Sportski.net
