Režić nakon poraza od Varaždina o budućnosti: 'Puno se toga priča, ali...'

nije sretan /

Nakon poraza od Varaždina, trener Krešimir Režić osvrnuo se na odluku o rotacijama i nastup mlade momčadi.

„Rekli smo da ćemo rotirati bez obzira na rezultat, morali smo vidjeti na koga možemo računati u budućnosti. U ovih šest utakmica sam bio zadovoljan, ali danas smo podbacili i žao mi je zbog završetka, nismo to zaslužili ni mi ni naši navijači“, rekao je Režić.

Istaknuo je i da momčad nije ispunila plan igre: „Nismo se držali dogovora od početka. Premalo napada u dubinu, premalo igre bez lopte i dugih lopti iza linije – to nas je koštalo.“

Na pitanje o svojoj budućnosti u klubu kratko je poručio: „Puno se toga priča, ali to nisu pitanja za mene. Hvala.“

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu