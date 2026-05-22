VELIKO SLAVLJE /

Povijest se ponovila: Aston Villa do europskog trona nakon 44 godine čekanja

Iz Istanbula do ulica Birminghama, navijači Aston Ville dočekali su svoje prvake Europa lige u velikom slavljeničkom ozračju.

U gradu je vladala prava euforija, a tisuće navijača ispunile su ulice kako bi pozdravile momčad nakon povijesnog uspjeha. Villa je u finalu uvjerljivo svladala Freiburg rezultatom 3:0 te tako osvojila svoj prvi europski trofej nakon čak 44 godine čekanja.

Trener Unai Emery time je stigao do rekordnog petog naslova u ovom natjecanju, dodatno potvrdivši svoj status jednog od najuspješnijih stručnjaka u europskim kupovima. Za Aston Villu, ovo je ujedno i prvi europski trofej još od osvajanja Kupa prvaka 1982. godine, što ovaj uspjeh čini još značajnijim u klupskoj povijesti.

22.5.2026.
20:32
Sportski.net
