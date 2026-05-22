Legenda Pep! 10 godina dominacije koja je obilježila klub iz Manchestera

Jedna era engleskog nogometa približava se kraju – Pep Guardiola se nakon desetljeća službeno oprašta od svog Manchester Cityja. U tom razdoblju u klupske je vitrine donio 20 trofeja, a posebno emotivna bila je oproštajna poruka navijačima na društvenim mrežama. Više Helena Barić.

"Ne pitajte me zašto odlazim. Nema posebnog razloga, ali duboko u sebi znam da je došlo moje vrijeme".

Šest naslova Premier lige, Osvojena Liga prvaka, ukupno dvadeset trofeja i deset godina dominacije.

Pep Guardiola došao je do kraja svog puta kao trener u Manchester Cityju a nogometna era koja je promijenila lice Premier lige Ulazi u svoju posljednju stanicu.

"Deset godina je jako, jako dugo razdoblje. Mislim da klubu treba novi trener, nova energija uz ove nevjerojatne igrače koje sada imamo i vrijeme je da počnemo pisati novo poglavlje".

Pod njegovim vodstvom, Etihad je postao sinonim za uspjeh, a Manchester City klub koji je postavljao standarde.

Rekordi su se nizali - od povijesnih sto bodova u Premier ligi, do 4 uzastopna naslova prvaka. Od nezaboravnih trenutaka do onih najtežih, sve to zajedno je proživljavao s momčadi.

"Sjećam se gubitka moje majke tijekom Covida i osjećaj da me ovaj klub nosi kroz sve to. Navijači. Stožer. Stanovnici Manchestera. Dali ste mi snagu onda kada mi je bila najpotrebnija".

Odlazi nakon devet godina i 325 dana što ga čini najdugovječnijim trenerom na klupi jednog kluba u Premiershipu.

Pohvale za Guardiolu stižu sa svih strana nogometnog svijeta - pa tako i iz Barcelone, kluba u kojem je ostvario ogromne uspjehe i kao trener i kao Igrač.

"Uvijek kažem da je Pep najbolji trener na svijetu. Pokazao je to posljednjih deset godina, iz godine u godinu", kazao je Hansi Flick.

A u nedjelju protiv Aston Ville kada se na Etihadu čuje posljednji sučev zvižduk, neće završiti samo jedna utakmica. Završit će jedna cijela era.

Moj otac, koji će sutra doći na utakmicu, u nedjelju puni 94 godine. Doći će gledati utakmicu. Nevjerojatna je čast imati njegovo ime na ovom prekrasnom mjestu. Bez riječi sam.

No, još će pomagati - nastavlja u ulozi globalnog ambasadora City Football Grupe.

"Tony Walsh je u svojoj nezaboravnoj pjesmi rekao: "Ovo je to mjesto.” Oprosti, Tony. Ovo je moje mjesto. Noele, bio sam u pravu. Bilo je je***o zabavno".

Sada se postavlja pitanje koje uvijek ostaje nakon velikih odlazaka: tko uopće može naslijediti ovakvu tišinu nakon buke pobjeda?