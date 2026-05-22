Pogledajte što je Manchester City učinio nakon objave da Pep Guardiola odlazi iz kluba

Nakon što je u petak ujutro Pep Guardiola potvrdio kako na kraju sezone napušta Manchester City, klub sa sjevera Engleske svom je treneru za kraj priuštio neviđenu gestu nazvavši sjevernu tribinu po španjolskom stručnjaku.

"Manchester City s oduševljenjem objavljuje da će novoizgrađena i proširena Sjeverna tribina na stadionu Etihad nositi naziv 'The Pep Guardiola Stand'. Prikladno, tribina će po prvi put biti u potpunosti otvorena upravo na posljednjoj utakmici koju će Pep voditi kao trener kluba, u završnom susretu sezone protiv Aston Ville u nedjelju.

Njegovo Visočanstvo šeik Mansour dodijelio je ovu prestižnu čast kao priznanje za nevjerojatan doprinos koji je Pep dao tijekom svojih deset povijesnih godina na klupi kluba. Kao dio preimenovanja, bit će izrađen i Pepov kip koji će biti postavljen ispred tribine The Pep Guardiola Stand.

'Još sam davno rekao da Manchester City mora imati najbolje ljude na raspolaganju, kako na terenu tako i izvan njega. Deset godina Pep je bio utjelovljenje te ambicije. 'Ostavio je neizbrisiv trag u DNK kluba. Trag koji proizlazi više iz načina na koji je pobjeđivao nego iz brojnih trofeja koje je osvojio. Ima beskrajnu zahvalnost mene i cijele Cityjeve obitelji, obitelji čiji će uvijek biti dio', rekao je šeik Mansour", navodi se na službenoj stranici Manchester Cityja.

"'Tribina The Pep Guardiola Stand, kao i kip koji će se nalaziti ispred nje, s pravom osiguravaju da Pepova ostavština zauvijek ostane utkana u tkivo ovog nogometnog kluba, grada Manchestera i engleskog nogometa', rekao je predsjednik kluba Khaldoon Al Mubarak."

Nova proširena tribina, čija je izgradnja započela krajem 2023. godine, donosi više od 7000 novih mjesta na stadionu Etihad, čime ukupni kapacitet raste na više od 61.000 sjedala.