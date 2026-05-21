Vatreni poludio nakon debakla i podigao glas, svi pričaju o ovome

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović bio je bijesan nakon teškog poraza svojeg Freiburga od Aston Ville u finalu Europske lige (0:3).

Aston Villa je povela u 41. minuti kad je Youri Tielemans sjajnim udarcem iz voleja s desetak metara pogodio mrežu. Vodstvo engleske momčadi udvostručio je prekrasnim pogotkom s dvadesetak metara Emiliano Buendia u trećoj minuti sučevog dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Morgan Rogers u 58. minuti.

Matanović je bio u početnoj postavi njemačke momčadi i uputio je prvi udarac prema vratima u ovom finalu, ali nakon toga nije dobio priliku ozbiljnije zaprijetiti vrataru Aston Ville, iako je odigrao cijelu utakmicu.

'Jednostavno prejeftino'

Njemački Kicker objavio je da je Matanović nakon utakmice bio jako ljut te da je u svlačionici kritizirao svoju ekipu.

"To je jednostavno prejeftino. Takvo što nam se ne smije dogoditi u novoj sezoni", navodno je ljutito rekao hrvatski napadač.