Stižu reakcije na ostavku Mateše, otkriven razlog odlaska? 'Zakašnjela politička egzekucija'

Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjestu predsjednika HOO-a. Hrvatski olimpijski odbor oglasio se priopćenjem. Hrvatski olimpijski odbor najavio je za 16 sati izvanrednu konferenciju za medije povodom Matešine ostavke koju uživo možete pratiti na net.hr-u.

Stižu i prve rekacije na Matešinu ostavku. Njegovi bliski suradnici ne skrivaju iznenađenje. Mateša ih, naime, nije obavijestio da namjerava dati ostavku. Matešinoj ostavci prethodilo je nekoliko ostavki. Marijan Kustić je kao predsjednik HNS-a podnio ostavku na mjesto člana Vijeća HOO-a još u utorak. Na sjednici u četvrtak, a prije Mateše, kolektivnu ostavku su podnijeli članovi Vijeća preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta: Perica Bukić (vaterpolo), Valentina Bifflin (odbojka), Tomislav Grahovac (rukomet) i Nikola Rukavina (košarka).

Prve reakcije stižu i od saborskih zastupnika. Sve pratimo uživo na net.hr-u.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Lugarić: 'Mateša maknut, ali nije smaknuta hobotnica'

15.00 - Marija Lugarić (SDP) smatra da je riječ o dva interna obračuna, sportskom i unutarstranačkom. "Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti. Sustav koji omogućava krađu u sportu je politički stvoren, politički sponzoriran i politički održavan”, istaknula je Lugarić.

Kukavica: 'Logičan slijed svega što se događalo'

14.58 - Ivica Kukavica (DP) rekao je da njegova stranka pozdravlja Matešinu ostavku. "Mi najodlučnije osuđujemo svaki vid korupcije i kriminala, od prvog dana kada smo ušli u vladajuću većinu. Apsolutno dajemo potporu svim institucijama da odrade svoj dio posla i da iskorijene to zlo koje baca sjenu na jedno područje koje nam treba biti stvarno na ponos i primjer svima", istaknuo je Kukavica.

Polović: 'Tko propitkuje, taj ne protiv reprezentacije'

14.57 - Draženka Polović (Možemo!) rekla je da je "sport postao jedan nebranjeni teritorij u društvu" i sustav koji se godinama ne propituje zato što ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom. Ako netko propitkuje taj sustav, dodala je, on se automatski svrstava u prostor protiv reprezentacije, a time i protiv nacije i Hrvatske.

"Na taj način stvoren je savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva prelijeva preko sportskih saveza ogroman novac u privatne džepove. Mi pozdravljamo svaki napor da se raščisti i temeljito preispita poslovanje svih sportskih saveza i nakon toga i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) kao njihove krovne organizacije. Zlatko Mateša je političar koji je bio Tuđmanov menadžer za privatizaciju i na čelu je Hrvatskog olimpijskog odbora od 2002. godine. Ja mislim da ni za jedno društvo, a kamoli za društvo koje spada u rang korumpiranih društva, nije zdravo da netko tako dugo bude na čelu jedne institucije”, istaknula je Polović.

Peternel: 'Jedna od najgorih afera'

14.57 - U ime Kluba DOMiNO Igor Peternel je rekao da je od trenutka kada je ostavku na mjesto u Vijeću HOO-a podnio Marijan Kustić bilo jasno je Zlatko Mateša "dead man walking”.

"Ovo je jedna od najgorih afera, po meni, koja muči vladajuću stranku od uspostave Hrvatske. Potpuno je drugačija od svih jer je ovo afera bez kraja. Kopali vi lijevo, desno, sve je gore. Kopali vi dublje, sve je gore, a kopača je brdo", istaknuo je Peternel.

Dodao je kako smatra da se Matešinim odlaksom ništa neće riješiti jer je "previše zainteresiranih i upletenih”.

Grmoja: 'Dok je bio koristan, nije im smetao'

14.44 - Matešinu ostavku za net.hr komentirao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja koji kaže,"Matešina ostavka nije čin odgovornosti, nego zakašnjela politička egzekucija u trenutku kada je postao teret vladajućoj stranci".

"Dok je bio koristan, HDZ-u i Plenkoviću nije smetalo ništa. Nije im smetao kaos, nisu im smetale afere, nisu im smetale ozbiljne sumnje i nestanak novca iz sportskih struktura. Problem je nastao tek kada je Mateša počeo rušiti njihov rejting i postao politički uteg", rekao je Grmoja.

Grmoja je istaknuo da je već Kustićevom ostavkom bilo jasno "da je poruka s vrha poslana".

"A nakon jučerašnje saborske rasprave, u kojoj je Mateša politički potpuno demoliran argumentima Marina Miletića i drugih zastupnika koji su sudjelovali, postalo je jasno da više nema nikakve šanse ostati na toj poziciji. Shvatio je da je politički gotov i morao se povući", rekao je Grmoja.

Ipak, napomenuo je, nije ključno odlazi li Mateša ili ostaje.

"Bitno je da sustav nažalost ostaje isti, da politika i vladajuća stranka i dalje drže utjecaj nad sportskim savezima, dok se istovremeno postavljaju ozbiljna pitanja o novcu koji je nestajao iz hrvatskog sporta, od Skijaškog saveza pa nadalje, uključujući i Hrvatski olimpijski odbor.

Treba ispitati svaku kunu koja je uzeta hrvatskim sportašima, posebno našim mladim sportašima, i svi koji su odgovorni moraju odgovarati. Taj novac mora se vratiti sportu. Hrvatski sport mora biti očišćen od politike, a vladajuća stranka maknuta iz sportskih saveza. Sport trebaju voditi sportaši i stručni ljudi, a ne stranački kadrovi i politički poslušnici", zaključio je Grmoja.

Ministar Glavina: 'Primili smo ostavku s razumijevanjem'

14.40 - Ministar turizma i sporta Tonči Glavina komentirao je nakon sjednice Vlade ostavku Zlatka Mateše. "Primili smo ostavku s razumijevanjem, uz naglasak na potrebu neometanog funkcioniranja vijelog sustava sporta", rekao je.

Zahvalio je Mateši na dugogodišnjem angažmanu na razvoju hrvatskog sporta i afirmaciji hrvatskog sporta na međunarodnoj pozornici.

"I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave, i da se otklone sve sumnje i optužbe s fokusom promjene načina rada sustava sporta i mislim da je sad najvažnije da se što hitnije sazovu sva potrebna tijela i procedure i odabere novo vodstvo", rekao je Glavina.

Ministar je dodao da nakon njihove konsolidacije očekuje snažan doprinos u naporima Vlade da se provede kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta. "Očekujem snažan doprinos svih dionika u sportu", poručio je ministar Glavina.

Bukić: 'Ne prejudiciram'

14.20 - Dvostruki olimpijski pobjednik i dvostruki svjetski prvak, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza i član Vijeća HOO-a Perica Bukić spominjao se kao Matešin zamjenik.

"Apsolutno ne prejudiciram ničiju odgovornost, za ništa. Niti imam takvih saznanja. Ali s obzirom na sve ovo što se događa u sportu, u zadnjih više od mjesec dana, mi svi koji smo bili u Vijeću HOO-a ne bismo trebali uopće biti kandidati za sljedeći saziv. Tako da apsolutno otpada bilo kakva opcija da bi ja bio kandidat za bilo kakvu funkciju", rekao je za tportal Bukić.

Marin Miletić: Mateša se pravio kao da je volonter Majke Tereze

14.12 - Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u Saboru je komentirao Matešinu ostavku. Miletić je rekao da je ostavka nedovoljna i da se Mateša u srijedu na Odboru "pravio kao da su svi Teletabisi".

"Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike, potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda, preko noći - ostavka", rekao je Miletić na konferenciji za medije u Saboru.

Milivoj Bebić zatečen ostavkom

14.10 - O iznenadnom potezu dugogodišnjeg čelnika HOO-a i krizi koja je zahvatila hrvatski sport Milivoj Bebić ima svoje mišljenje.

"Ja sam predsjednik Hrvatskog kluba olimpijaca i član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i to friško, tek prije dvije sjednice, odnosno dopredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, jedan od dopredsjednika, ali tek od prije mjesec dana", objašnjava svoje funkcije Milivoj Bebić, proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist.

Vijest o ostavci Zlatka Mateše zatekla ga je. Nije saznao od Zlatka Mateše osobno.

Više pročitajte OVDJE.

Krajač: 'Ostavio je kuću bez gazde'

14.03 - Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, rekao je da je naprosto šokiran i da je Mateša otišao bez da mu je išta rekao, iako mu je Krajač najbliži po funkciji.

"Predsjednik je dao ostavku bez riječi, bez najave i bez konzultacija. Prije sat vremena smo se pozdravili na hodniku, nije ništa rekao. Ostavio je kuću bez gazde, bez pripreme", rekao je Krajač za Telegram.

Vijeće HOO-a broji 23 člana, a nakon Matešine odluke po statutu se mora sazvati izvanredna skupština. Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač zasada ostaje na svom mjestu, a na izvanrednoj skupštini će biti izabrano novo vodstvo.

Novo vijeće HOO-a zatim bira glavnog tajnika. Zasad nije poznato hoće li možda i Krajač ranije podnijeti ostavku, ali glavni tajnik ima ovlasti potpisa, a bez njega i predsjednika bi rad bio prilično blokiran.

Zlatko Mateša podnio ostavku

12.26 - Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjesto predsjednika HOO-a. Ostavke u Vijeću HOO-a su ranije u četvrtak podnijeli i rukometni, košarkaški, vaterpolo, odbojkaški i nogometni savez., kako bi na taj način potaknuti promjene u radu HOO, rekao je Perica Bukić, dopredsjednik vaterpolskog saveza.

"Drage sportašice i sportaši, dragi sportski prijatelji koji ste me dosad birali na časnu dužnost čelnika HOO-a. Ovim putem obavještavam vas da podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije - potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama.

Hrvatski sport, naši sportaši i građani zaslužuju sustav u kojem će povjerenje, odgovornost i jednakost vrijediti jednako za sve – od najmanjih do najvećih saveza, bez iznimke. Upravo zato smatram nužnim da institucije detaljno preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava, u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima.

Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza", naveo je Mateša između ostalog.

Cijelo priopćenje možete pročitati OVDJE.