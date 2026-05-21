Član Vijeća HOO-a o Matešinoj ostavci: 'Uvjeren sam da je preko 90 posto hrvatskog sporta čisto'

Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjestu predsjednika HOO-a tijekom četvrtka, a Milivoj Bebić, predsjednik Hrvatskog kluba olimpijaca, organizacije koja okuplja hrvatske olimpijce i radi na promicanju olimpijskih vrijednosti, poboljšanju statusa sportaša i podršci sportskim inicijativama u društvu, dao je intervju portalu Net.hr na Matešinu ostavku.

Ostavka Zlatka Mateše na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora usred istraga koje potresaju krovne sportske organizacije, odjeknula je sportskom i širom javnošću u našoj domoviji. O iznenadnom potezu dugogodišnjeg čelnika HOO-a i krizi koja je zahvatila hrvatski sport Milivoj Bebić ima svoje mišljenje.

Nemojte, i ja neću nikada apsolutno prejudicirati i općenito govoriti, sport općenito stavljati u isti koš sa tim izoliranim slučajevima. Ovaj izoliran slučaj u Skijaškom savezu je ekstreman i naravno da to svi osuđujemo. Svjedoci smo i drugih kriminalnih radnji i problema u Hrvatskoj, koji veze nemaju sa sportom. Postoje institucije, postoji pravosuđe, to je život. Neću i nikad, apsolutno, prejudicirati, općenito govoriti da je sport općenito loš i stavljati kompletan hrvatski sport s tim izoliranim slučajevima koji je ekstreman u skijaškom savezu. Mislim da je u devedeset i više posto slučajeva hrvatski sport čist. Zaista mislim da je preko 90 posto čisto i uspješan je dio hrvatskog sporta. Milivoj Bebić za Net.hr.

"Ja sam predsjednik Hrvatskog kluba olimpijaca i član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i to friško, tek prije dvije sjednice, odnosno dopredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, jedan od dopredsjednika, ali tek od prije mjesec dana", objašnjava svoje funkcije Milivoj Bebić, proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist.

Vijest o ostavci Zlatka Mateše zatekla ga je. Nije saznao od Zlatka Mateše osobno.

'Nisam se čuo s njim, ne mogu reći jesam li iznenađen'

Na naše pitanje je li ga iznenadila Matešina odluka, Bebić je bio neodređen, naglasivši kako s njim nije imao priliku razgovarati.

"Svi smo svjedoci ovih događanja koja potresaju hrvatski sport i evo, indirektno sad i HOO i sve radnje koje se događaju. Nisam se sa Zlatkom čuo. To sam i ja dobio, što se kaže, friško, ovu informaciju. Ne mogu reći ni da ni ne da sam iznenađen, iskren da vam budem. Meni je žao, a vjerojatno je Zlatko procijenio u odnosu na situaciju da je možda to na neki način najbolje ili najracionalnije u odnosu na doprinos adekvatnom rješavanju ove krize. I to je njegova zaista osobna odluka. Mi smo imali nedavno Vijeće i jednostavno nije uopće bila točka dnevnog reda ili rasprava oko navedenog", kazao je Bebić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dodao je kako, unatoč istragama, ne vjeruje da je Mateša osobno upleten u bilo što sumnjivo.

"Događaju se te istražnje radnje i treba pričekati da vidimo rezultate. Obzirom da se događaju te istražne radnje, ja zaista ne mislim da s Matešine strane postoji išta nešto sumnjivo, osobno, koliko ga poznajem. Međutim, očito je njegova osobna odluka."

'Sramota za sport, ali kriminal ima ime i prezime'

Događaji vezani uz malverzacije u pojedinim savezima, prvenstveno Skijaškom, bacili su tamnu sjenu na cjelokupni sport. Bebić priznaje da se radi o velikoj sramoti, ali oštro se protivi generalizaciji. I staje u obranu hrvatskog sporta.

"Možemo samo komentirati priču i događanja u Skijaškom savezu. To je evidentan slučaj o pronevjeri novca koja je utvrđena, ne govorim sad o utvrđivanju krivca. naravno da je to sramota i da je to nešto neočekivano. No, isto tako, ne možemo i ne smijemo, ne bi bilo fer generalizirati kompletan hrvatski sport i kompletan hrvatski sport poistovjećivati s događanjima u jednom Savezu. Morate znati jedno. Svaki kriminal i svaki čovjek, sve što ne valja, ima svoje ime i prezime, a to ne možemo poistovjećivati s narodom. Nemojte, ja neću nikada apsolutno prejudicirati i općenito govoriti, sport općenito stavljati u isti koš sa tim izoliranim slučajevima. Ovaj izoliran slučaj u Skijaškom savezu je ekstreman. I naravno da to svi osuđujemo. Svjedoci smo i drugih kriminalnih radnji i problema u Hrvatskoj, koji veze nemaju sa sportom. Postoje institucije, postoji pravosuđe, to je život. Neću i nikad, apsolutno, prejudicirati, općenito govoriti da je sport općenito loš i stavljati kompletan hrvatski sport s tim izoliranim slučajevima koji je ekstreman u skijaškom savezu."

'Uvjeren sam da je preko 90 posto hrvatskog sporta čisto'

Unatoč skandalima, Bebić je uvjeren u ispravnost i poštenje velike većine sportskih djelatnika i sportaša, braneći ih od kolektivne krivnje.

"Ja mislim da je u devedeset i više posto slučajeva hrvatski sport čist. Zaista mislim da je preko 90 posto čisto i uspješan je dio hrvatskog sporta. Zašto ne bi bio? Sportaši se zaista muče, rade. Vi znate, ako ste i malo blizu sporta, koliko je teško sve to skupa izgurati, jednu natjecateljsku sezonu. Toliki broj ljudi je uključen u sport", objašnjava Bebić.

Podsjetio je na iznimne uspjehe koje Hrvatska postiže i ustvrdio da bi bila golema šteta da se oni umanje zbog pojedinačnih ekscesa.

"Mi smo mala sredina da smo tako prezentirali u svijetu i da imamo toliko uspjeha. Vjerujte, to je raritet. Kad se usporedite sa zemljama naše veličine koje su puno bogatije i koje puno više ulažu, mi smo zaista jedan fenomen i to treba cijeniti. Nogomet je jedan stvarno drugi svijet koji je došao na jednu razinu, čudo jedno. Bila bi šteta to sve skupa umanjiti, svakodnevni trud i rad ljudi koji zaista krase Hrvatsku. A opet, ponavljam, dogodio se taj ekstremni slučaj. Ja se nadam da će ostati izoliran. Ovo što se dogodilo je na neki zakon velikih brojeva i normalno da se dogodi. Svi osuđujemo događanja u Skijaškom savezu, ali tvrdim da je preko 90% hrvatskog sporta čisto."