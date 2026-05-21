Marija Šerifović oštro o bodovima srpskog žirija na Eurosongu: 'Kakvo je glazbeno znanje te osobe?'

Pjevačica Marija Šerifović (41) gostovala je u emisiji “Popodne” na srpskoj UNA televiziji, gdje je bez zadrške komentirala ovogodišnji Eurosong, nastup Srbije, pobjedu Bugarske, ali i veliku polemiku oko bodova srpskog žirija Hrvatskoj.

Dojmovi nakon završetka natjecanja još se nisu slegli, a srpski predstavnici, grupa Lavina, osvojili su 17. mjesto s pjesmom “Kraj mene”. Pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara, a Šerifović je bila gošća emisije voditelja Boška Jakovljevića i Ane Šupić.

Prošlo je 19 godina otkako je Marija pobjedom na Eurosongu dovela natjecanje u Beograd, no priznaje kako danas na to razdoblje gleda potpuno drukčije.

“To vrijeme mi danas djeluje daleko i davno. Bila bih najsretnija kada više nikada ne bih morala pričati o Eurosongu jer je to poglavlje za mene završeno. Promijenilo mi je život i otvorilo mnoga vrata, ali mi je stavilo i omču oko vrata”, rekla je pjevačica za UNU.

Dodala je kako je često pozivaju da nastupa u revijalnom dijelu natjecanja, ali da to odbija jer smatra da se Eurosong u međuvremenu potpuno promijenio.

“Veliko je pitanje bih li se ikada ponovno usudila otići na Eurosong, vrlo vjerojatno ne. Da glasa samo publika, možda bih i razmislila, ali da sjedim pred žirijem koji mi kroji sudbinu – ne, to nije pošteno”, poručila je.

Komentirala je i ovogodišnje predstavnike Srbije, istaknuvši kako smatra da bi zemlju trebali predstavljati iskusniji izvođači.

“Diskutabilno je je li to festival za izvođače kojima je sve to prvi put. Potrebno je iskustvo na sceni, znanje o live nastupima i ponašanju pred kamerama. Tamo vlada kaos i imaš samo tri minute da ostaviš dojam”, objasnila je.

Ipak, članove benda Lavina pohvalila je zbog truda i hrabrosti.

“Mislim da su dečki hrabri i vrijedni i da su dali svoj maksimum. Nastup je mogao biti puno bolji, ali vjerujem da su napravili najbolje što su mogli”, rekla je.

Nakon završetka Eurosonga najveću pozornost u Srbiji izazvalo je glasanje stručnog žirija – Srbija Hrvatskoj nije dala nijedan bod, dok je hrvatski žiri Srbiji dodijelio maksimalnih 12 bodova. Publika je, s druge strane, razmijenila maksimalne bodove između dviju zemalja.

“Moje osnovno mišljenje je da nije u redu Hrvatskoj dati nula bodova. Sedmero ljudi je u žiriju i zemlje se rangiraju od 24. do prvog mjesta. Ako je netko hrvatsku pjesmu stavio na 23. ili 24. mjesto, onda stvarno ne znam kakvo ta osoba ima glazbeno znanje jer je bilo barem deset lošijih pjesama”, rekla je Šerifović.

Dodala je kako ju posebno veseli činjenica da publika nije nasjela na podjele.

“Drago mi je što smo pokazali da nas nije lako posvađati jer smo jedni drugima kroz SMS glasove dali po 12 bodova. Da je žiri dao pet ili šest bodova, to bi bilo u redu, ali nula bodova nije slučajnost nego namjera. Narod je ipak iznad toga”, zaključila je Šerifović.