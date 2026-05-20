GLAZBENI STRUČNJACI /

Srpski mediji se raspisali o zaradi žirija koji je Lelekicama dao 0 bodova na Eurosongu

Foto: Eurovision Song Contest/YouTube/Screenshot

Nakon što srpski stručni žiri na Eurosongu nije dao grupi Lelek nijedan bod, srpski mediji otkrivaju koliko su navodno zaradili za angažman u žiriju

20.5.2026.
15:15
Hot.hr
Već danima se ne stišava bura nakon što je srpski stručni žiri na ovogodišnjem Eurosongu hrvatskim predstavnicama dodijelio nula bodova. Za razliku od hrvatskog žirija, koji je srpskom bendu Lavina dodijelio čak 12 bodova, srpski žiri jednostavno nije procijenio da je grupa Lelek vrijedna ijednog boda.

U srpskom stručnom žiriju ove godine sjedili su Aleksandra Kovač, Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Anđela Vranić Lores, Jelena Tomašević i Marija Marić Marković (Mari Mari), a srpski mediji sada su se raspisali o svoti koju su članovi žirija navodno zaradili.

Kako prenosi Mondo.rs, navodno je riječ o honoraru od 30.000 dinara, što u eurima iznosi oko 255 eura.

Podsjetimo, nakon završetka Eurosonga, neki su članovi žirija i progovorili o svom glasovanju komentirajući zašto su hrvatske predstavnice ostale zakinute.

Ivan Mileusnić, plesač, koreograf i glazbenik, izjavio je kako je glasanje bilo isključivo subjektivno te kako su kriteriji glasova bili glazbena kvaliteta, vokalna interpretacija i scenski nastup. Također, čvrsto je odbacio navode da je riječ o političkoj odluci. U raspravu se uključila i glazbenica Anđela Vranić Lores koja je odbacila sve tvrdnje o namještanju glasova: "Sve što je napravljeno tog dana napravljeno je isključivo profesionalno. Eurosong smatram isključivo glazbenim natjecanjem i tako sam i glasala."

 

 

 

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.GlazbaSrbijaLavinaLelekHrvatska
