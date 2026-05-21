NAZDRAVILA /

Dubravka Šuica proslavila rođendan u Parizu pa objavila fotografiju sa čašom u ruci

Dubravka Šuica proslavila rođendan u Parizu pa objavila fotografiju sa čašom u ruci
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U dokumentu je bilo vidljivo da značajan dio imovine obitelji glasi na njezina supruga

21.5.2026.
21:57
Hrvatska političarka Dubravka Šuica proslavila je 69. rođendan, a tim je povodom na društvenim mrežama podijelila fotografiju iz Pariza na kojoj pozira nasmiješena s pićem u ruci.

“Hvala vam svima, drage prijateljice i prijatelji, na lijepim rođendanskim željama!”, poručila je u objavi na Facebooku.

Prije ulaska u politiku Šuica je radila kao profesorica engleskog i njemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama u Dubrovniku. Danas obnaša funkciju povjerenice Europske komisije za Mediteran, a kroz godine joj je najveća podrška bio suprug Stijepo Šuica, umirovljeni pomorski kapetan, piše Story.

Njihova ljubavna priča započela je na vjenčanju zajedničkih prijatelja, a danas imaju kćer Mirtu Šuicu, koja radi kao odvjetnica. Iako rijetko, na njezinim se društvenim mrežama mogu vidjeti i fotografije iz privatnog života. Dubravka Šuica prvi je put izabrana u Europski parlament 2013. godine, a mandat je potvrdila i godinu kasnije. Veliku pažnju javnosti privukla je kada je tijekom kandidature za potpredsjednicu Europske komisije objavila izjavu o financijskim interesima, dokument sličan hrvatskoj imovinskoj kartici.

U dokumentu je bilo vidljivo da značajan dio imovine obitelji glasi na njezina supruga. Među nekretninama su se našli obiteljska kuća u Dubrovniku, stan u Zagrebu, vikendica u Blidinju u BiH te suvlasništvo nad kućom na Pelješcu koju je naslijedio od roditelja. Na popisu imovine našle su se i dionice tvrtki Atlantska plovidba i Hrvatski Telekom, kao i obiteljska kuća u Cavtat koju je Dubravka naslijedila od roditelja, piše Story.

 

Dubravka šuicaEuropski ParlamentRođendanNekretnine
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
