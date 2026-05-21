Ludnica u Arabiji! Ronaldo u suzama nakon trenutka koji je čekao godinama

Kakva završnica sezone u Saudijskoj Arabiji! Cristiano Ronaldo konačno je stigao do dugo čekane ligaške titule s Al Nassrom, i to u dramatičnom raspletu posljednjeg kola. Al Nassr je u odlučujućoj utakmici svladao Damac 4:1 i tako osigurao trofej koji je Portugalac godinama čekao na Bliskom istoku.

Za Ronalda je ovo ujedno i prvi službeni naslov u Saudijskoj Arabiji otkako je stigao u klub, a slavlju se priključio i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović, koji je ove sezone upisao 29 nastupa za Al Nassr. Brozović zbog ozljede nije nastupio u posljednjem kolu, ali će se također okititi titulom.

Utakmica nije krenula idealno za domaćine, no Al Nassr je poveo u 35. minuti kada je Sadio Mané glavom pogodio za 1:0. U nastavku je prednost povećao Kingsley Coman, koji je nakon kombinacije u kaznenom prostoru precizno pogodio za 2:0 i dao mirniji nastavak susreta.

Damac se vratio u igru iz jedanaesterca koji je realizirao Morlaye Sylla, no Al Nassr je ubrzo ponovno preuzeo kontrolu. Ronaldo je tada preuzeo glavnu ulogu, prvo je sjajnim niskim udarcem iz slobodnog udarca s lijeve strane pogodio za 3:1, a potom je u završnici utakmice zabio i svoj drugi pogodak za konačnih 4:1 i potvrdu titule.

Pobjeda je bila ključna jer je Al Nassr morao slaviti kako bi spriječio da naslov ode rivalu Al-Hilalu, koji je u isto vrijeme upisao pobjedu 1:0 protiv Al-Fayhe. Unatoč pritisku i nedavnom porazu u finalu AFC Champions League 2 protiv Gamba Osake, Ronaldo i suigrači uspjeli su izdržati i privesti sezonu kraju na najbolji mogući način.

Ovim naslovom Al Nassr je prvi put od 2019. godine postao prvak Pro Lige, a Ronaldo je napokon dočekao svoj prvi veliki trofej u Saudijskoj Arabiji, nakon što je dosad osvojio samo Arab Club Champions Cup, koji se ne vodi kao službeno natjecanje.

Koliko mu ovaj trenutak znači, najbolje pokazuje i emotivna scena Ronalda u suzama nakon posljednjeg sučevog zvižduka koju možete pogledati OVDJE.