Kruno Simon za RTL o stanju u hrvatskoj košarci bez uljepšavanja: 'Teško je procijeniti...'

O sezoni hrvatskih košarkaša u NBA ligi, stanju u reprezentaciji te aktualnostima u domaćem prvenstvu za RTL Sport govori sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza Krunoslav Simon. U razgovoru s novinarom Marom Miljanićem daje svoj pregled i komentar stanja u hrvatskoj košarci na svim razinama.

Gospodine Simon, košarkaška sezona bliži se svom kraju. Zadar je za dlaku ostao bez plasmana u ABA play-off, Split je nažalost ispao iz lige, dok je Cibona zamalo izborila europsko proljeće. Kako ocjenjujete sezonu naših najboljih klubova?

Sve je to bilo “za malo”, kako si i rekao. Apsolutno mi je žao što se na kraju tako sve odvilo, ali po meni smo ipak vidjeli određeni pomak i lagano otvaranje prema europskim natjecanjima. Sama hrvatska liga bila je dosta zanimljiva, tako da sam siguran da nas očekuje uzbudljiv play-off.

Zato možemo biti optimistični kada pogledamo reprezentaciju. Vidjeli smo neke sjajne utakmice protiv Izraela i Njemačke u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kako ocjenjujete posao izbornika Tomislava Mijatovića?

Pa, ocijenjen je vrlo dobrim. Ne bih htio padati u nepotrebnu euforiju, jer opet ću podcrtati – po meni, utakmicu u Njemačkoj smo trebali pobijediti. Nije lako to uopće izgovoriti, da smo trebali pobijediti prvaka svijeta i europskog prvaka, ali jednostavno, u tom trenutku po meni smo bili bolji i imamo mi još rezerve u sebi.

U NBA ligi ove smo godine gledali trojicu Hrvata, ako izuzmemo Darija Šarića koji je u međuvremenu ostao bez kluba. Karlo Matković je u kontinuitetu igrao za Pelicanse, dok je Zubac promijenio klub – iz Clippersa je prešao u Pacerse. Kako komentirate njihove sezone?

Pa dobro, gledajte, Zubac je u statusu već jednog od Superstar-ova. Mislim da je on uvijek prvi centar svojih ekipa, tako da njega i ne treba posebno komentirati. Svi znamo tko je Ivica Zubac. Karlo Matković je ostvario ekstreman napredak ove godine i jako mi je drago zbog njegovih igara. Jako mi je žao da on u terminu te utakmice s Izraelom ima vjenčanje, tako da nažalost na njega nećemo moći računati u prvom prozoru. A Žižić je, nažalost, proslijedio još jednu sezonu. Vrlo sam uzbuđen i sretan zbog toga jer se vraća u Europu i siguran sam da će se prometnuti u jednog od top pet najboljih igrača u Euroligi odmah u sljedećoj sezoni.

Što se tiče mlađih igrača, Ružić je već počeo briljirati, a već imamo i nekoliko talentiranih igrača na sveučilištu, poput braće Ivišić. Kako ste zadovoljni stanjem mladih igrača u hrvatskoj košarci?

Pa, gledajte, i dalje ima talenata i dalje ima mladih igrača. Teško je procijeniti kakva je situacija, kakva je to jačina utakmica, agencija i liga u odnosu na europske kvalifikacije za Euroligu. Ja sam siguran da će neki od tih momaka biti na spisku reprezentacije, tako da ćemo se uživo moći uvjeriti i vidjeti koji je točno rang i u kakvom su stanju.