Ovo je najboljih 11 HNL-a prema Nogometnom institutu: Neka će vas imena iznenaditi

CIES, Nogometni institut iz Švicarske objavio je najbolju 11-orku za 34 lige svijeta. Među njima je hrvatsko nogometno prvenstvo, SHNL.

"Odabir je napravljen uzimajući u obzir performanse igrača (osam područja igre za igrače u vanjskom polju i razlika između očekivanih i primljenih golova za vratare; podaci o utjecaju), rezultate utakmica u kojima su igrači sudjelovali i vrijeme igranja", stoji u njihovom objašnjenju.

U momčadi sezone pet je igrača Dinama, dva Hajduka te po jedan Istre, Slavena, Lokomotive i Rijeke.