Za ove ljude godine su samo broj: Bliže se stotoj, a zabavljaju se bolje od većine

Kažu da su godine samo broj, a ovi nevjerojatni baka i djed to potvrđuju bolje od ikoga. Dok mnogi starenje povezuju s usporavanjem i mirnijim životom, oni dokazuju upravo suprotno - skaču s mostova, rade sklekove i plankove, maskiraju se za Noć vještica, igraju videoigre i zabavljaju se s energijom na kojoj bi im pozavidjeli i puno mlađi.

Njihove fotografije postale su pravi hit na Redditu jer pokazuju da mladost ne ovisi o godinama, nego o duhu, energiji i želji za životom. Neki od njih već su zakoračili duboko u devedesete, a pojedini su nadomak stote godine, no to ih nije spriječilo da uživaju u svakom trenutku i nasmijavaju ljude diljem svijeta.

Prikupili smo 20 najluđih, najzabavnijih i najinspirativnijih prizora baka i djedova koji su svojim potezima osvojili internet i još jednom dokazali da za dobar provod nikad nije kasno.