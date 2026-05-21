Ovdje traje potraga za nestalim instruktorom ronjenja: Zrakoplov, dronovi i ronioci u akciji

Nastavlja se potraga za državljaninom Republike Hrvatske i instruktorom ronjenja, koji je nestao 19. svibnja tijekom vođenja turističke ronilačke ture s vanjske strane otoka Lokruma. Akcija traganja i spašavanja nastavljena je punim intenzitetom, u koordinaciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), piše Dubrovački dnevnik.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture javili su da se površinsko traganje provodi sukladno usvojenom Planu, uz sudjelovanje ljudskih i tehničkih resursa, odnosno, pomorskih jedinica traganja i spašavanja i to plovilima iz sastava Lučke kapetanije Dubrovnik, Carinske uprave Dubrovnik, Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik (PPAP Dubrovnik), Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik, brodicom iz sastava Obalne straže RH te uz sudjelovanje članova i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), kao i plovilom mjesnoga ronilačkog kluba, za čijim nestalim članom traje traganje.

"U koordinirane aktivnosti također su uključeni raspoloživi ljudski i tehnički resursi u okviru podmorske pretrage, u kojoj je angažirano 12 ronilaca HGSS-a, 4 ronioca pripadnika JVP Dubrovnik te 2 ronioca iz sastava PPAP Dubrovnik, uz podršku većeg broja ronilaca, članova lokalnih i regionalnih ronilačkih klubova", naveli su.

Ističu kako su uz angažirane tehničke resurse, u sklopu ove akcije, korišteni podmorski besposadni uređaji (dronovi), koji djeluju sukladno njihovim operativnim mogućnostima i trenutnim potrebama, čime se povećava učinkovitost podmorskog pretraživanja.

"Osim površinskog i podmorskog traganja, u suradnji s Obalnom stražom RH, u akciju je angažirana i jedna zračna jedinica, u vidu zrakoplova „PILATUS“, kojim se pretražuje područje u perimetru planiranog traganja", naveli su iz Ministarstva.

Za mladićem se traga od 19. svibnja u popodnevnim satima. "Unatoč svim angažiranim jedinicama akcija traganja i spašavanja za sad je bez rezultata", poručuju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.