Kralja popa bolest je transformirala, operacije izobličile, a ovisnost o 'mlijeku' došla mu glave

Michael Jackson ostao je jedna od najvećih i najkontroverznijih zvijezda u povijesti glazbe. Iako je preminuo 2009. godine, njegov život i danas intrigira javnost zbog šokantnih transformacija, brojnih operacija, traumatičnog djetinjstva i optužbi koje su ga pratile desetljećima. Odrastao je pod strogom i nasilnom rukom oca Joea Jacksona, koji ga je navodno fizički i psihički zlostavljao, a upravo su te traume obilježile njegov život i stvorile opsesiju izgledom koja ga je s godinama potpuno promijenila.

Tijekom života prošao je kroz niz estetskih operacija zbog kojih je postao gotovo neprepoznatljiv, dok je javnost godinama raspravljala o njegovoj drastičnoj promjeni boje kože. Jackson je tvrdio da boluje od vitiliga, bolesti koja uzrokuje gubitak pigmenta, no kontroverze oko njegova izgleda nikada nisu prestale. Uz to, njegov privatni život bio je prepun skandala, od bizarnih brakova i izoliranog života na ranču Neverland do optužbi za seksualno zlostavljanje djece koje su kulminirale velikim suđenjem 2005. godine.

Unatoč svemu, Michael Jackson i dalje je globalni fenomen, a interes za njegov život ponovno je eksplodirao zbog novog biografskog filma Michael, koji je stigao u kina. Film prati njegov uspon od dječje zvijezde Jackson 5 do statusa “Kralja popa”, ali i najmračnije trenutke života koji su ga pretvorili u jednu od najintrigantnijih osoba moderne pop kulture.