Uveo je novu eru glazbe, izgled u potpunosti promijenio, a njegove bizarne navike šokirale su svijet

Na današnji dan, 29. kolovoza 1968. godine rodio se Michael Jackson - glazbenik koji je nepovratno obilježio povijest pop kulture. Tijekom više od četiri desetljeća karijere, Jackson je prolazio kroz iznimne kreativne i fizičke transformacije koje su izazivale divljenje, ali i kontroverze. Jackson je započeo karijeru kao član obitelji u grupi The Jackson 5, a ubrzo je postao glavni vokal. Njegov solo album “Thriller” postao je najprodavaniji album svih vremena, a hitovi poput “Billie Jean”, “Beat It” i “Thriller” obilježili su cijelu glazbenu eru.

No, njegov privatni život bio je obilježen nizom bizarnosti i kontroverzi. Prema medijskim izvještajima i izjavama bivših suradnika, Jackson je imao neobične navike u privatnom životu – između ostalog, navodno je izvodio čudne rituale s odjećom svoje bivše supruge Lise Marie Presley, prijetio je nekim zaposlenicima, uključujući spremačice, izmetom, a u njegovim privatnim prostorima pronađene su i iskorištene pelene. Uz to, Jacksonov izgled dramatično se mijenjao kroz godine zbog brojnih plastičnih operacija i bolesti vitiliga. Njegov ekscentrični život i neobični postupci dodatno su izazivali pažnju medija i javnosti. Najkontroverznija strana njegova života bila je povezana s optužbama za zlostavljanje djece, što je dovelo do nekoliko sudskih procesa. Iako su neki završili oslobađajućim presudama ili nagodbama, ove optužbe ostale su trajna tema rasprava.

Preminuo je 25. lipnja 2009. godine u Los Angelesu. Uzrok smrti bila je akutna intoksikacija propofolom i benzodiazepinima, lijekovima koje mu je davao osobni liječnik Conrad Murray. Propofol je snažan anestetik, a kombinacija s drugim sedativima dovela je do zastoja srca.