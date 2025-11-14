Publika plesala, ali ona je bila spektakl: Zgodna legica u zlatnoj haljinici zapalila Osijek

Osijek je sinoć ponovno pulsirao u ritmu odlične zabave zahvaljujući Uni Start Festu koji je 13. studenoga ispunio dvoranu Zrinjevac do posljednjeg mjesta. Dok su glazbene zvijezde nizale hitove, a publika plesala bez pauze u masi okupljenih posebno se istaknula atraktivna brineta čiji je izgled plijenio pažnju gdje god bi se pojavila. U blještavoj zlatnoj mini haljinici, koja je savršeno naglasila njezinu figuru, mlada Osječanka postala je pravi vizualni highlight večeri. Dok je publika pratila ritam glazbe, mnogi pogledi bili su usmjereni upravo prema njoj. Samouvjerenoj, rasplesanoj i potpuno u festivalskom duhu.

Glazbeni dio programa bio je jednako efektan. Džejla Ramović i Henny oduševili su moćnim nastupima, a večer je otvorio DJ Rhobee, koji je publiku već od prvih taktova doveo u pravo raspoloženje. Impresivna rasvjeta, energični beatovi i odlična produkcija stvorili su atmosferu kakvu rijetko viđamo na studentskim eventima u regiji. Galeriju vruće studentske noći u Zrinjevcu donosi SiB.hr.