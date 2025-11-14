Harala pistama, zarađivala milijune, a danas je ne prepoznaju na ulici: Ovako izgleda Tyra Banks

Tyra Banks (52) je američka manekenka, glumica i televizijska voditeljica koja je postala jedna od prvih Afroamerikanki u svijetu najvećih supermodela. Slavu je stekla devedesetih, a kasnije je stvorila uspješan show America’s Next Top Model, kojim je promijenila način na koji se gleda na ljepotu i modne standarde. Iako nikada nije bila udana, s bivšim partnerom Erikom Aslaom ima sina York. Danas živi mirnim obiteljskim životom, ali je često na meti negativnih komentara zbog izgleda.