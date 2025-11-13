'Kako se riješiti frajera u 10 dana'? Najbolje da pitate Kate, a ovo je ona prije 20 godina

Plavokosa, nasmijana i uvijek opuštena glumica i pjevačica Kate Hudson (46) već više od dva desetljeća nosi titulu jedne od najšarmantnijih žena Hollywooda. Njezin prepoznatljiv boho stil i šarm izdvajaju je i danas, baš kao i 2003. kada je u filmu ''Kako se riješiti frajera u 10 dana'' osvojila svijet.

Kate Hudson rođena je 19. travnja 1979. u Los Angelesu, a odrasla je u filmskom okruženju. Kći je glumačke legende Goldie Hawn (79) i glazbenika Billa Hudsona, no odmalena ističe da ju je odgojio dugogodišnji partner njezine majke Kurt Russell (74). Upravo zbog poznatih roditelja, odlučila je da će svoj uspjeh graditi sama, bez oslanjanja na obiteljsko ime.