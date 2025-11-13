FREEMAIL
freemail
Whoopi Goldberg slavi 70. rođendan: Pogledajte njezinu drastičnu transformaciju

Foto: Ifa Film/united Archives/profimedia
Whoopi Goldberg, pravim imenom Caryn Elaine Johnson, rođena je 13. studenoga 1955. u New Yorku.
Whoopi Goldberg, rođena 1955. u New Yorku, jedna je od najuspješnijih glumica i komičarki svih vremena. Svjetsku slavu stekla je filmovima The Color Purple i Ghost, a planetarno je obožavana zbog uloge u kultnom Sister Actu. Osvojila je Emmy, Grammy, Oscar i Tony nagradu. Osim što je glumačka legenda, poznata je po svom aktivizmu, duhovitosti i iskrenosti, a nedavno je otvoreno govorila i o korištenju lijeka Mounjaro, sličnog Ozempicu, kojim je regulirala težinu radi zdravlja.

13.11.2025.
12:00
Matea Bahovec
Whoopi GoldbergOzempicRođendanGlumica
