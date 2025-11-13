Upoznali se na narodnjacima, a danas žive kao Beckhamovi: Kako se mijenjala Mirela Forić Srna?

Mirela Forić Srna (43), supruga bivšeg nogometaša i trenera Darija Srne (43), izgradila je uspješnu karijeru neovisnu o suprugovu imenu. Nakon studija ekonomije u Zagrebu, proslavila se kao osnivačica jednog lifestyle portala, koji je postao jedno od vodećih regionalnih lifestyle izdanja. Danas živi između Londona i Zagreba, gdje radi na projektima vezanima uz modu i jedna je od investitorica u održivom modnom brendu Pangaia.