DOMAĆA WAGSICA

Upoznali se na narodnjacima, a danas žive kao Beckhamovi: Kako se mijenjala Mirela Forić Srna?

Upoznali se na narodnjacima, a danas žive kao Beckhamovi: Kako se mijenjala Mirela Forić Srna?
Mirela Forić Srna (43), supruga bivšeg nogometaša i trenera Darija Srne (43), izgradila je uspješnu karijeru neovisnu o suprugovu imenu. Nakon studija ekonomije u Zagrebu, proslavila se kao osnivačica jednog lifestyle portala, koji je postao jedno od vodećih regionalnih lifestyle izdanja. Danas živi između Londona i Zagreba, gdje radi na projektima vezanima uz modu i jedna je od investitorica u održivom modnom brendu Pangaia. 

13.11.2025.
6:06
Hot.hr
Mirela ForicDarijo SrnaKarijera
Upoznali se na narodnjacima, a danas žive kao Beckhamovi: Kako se mijenjala Mirela Forić Srna?