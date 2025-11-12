Ovako se slavni vatreni mijenjao kroz godine, a potez sa Stepincem i danas se pamti

Dario Šimić, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas slavi svoj rođendan. Rođen je 12. studenog 1975. godine u Zagrebu, a svoju je karijeru izgradio kao jedan od najboljih i najpoznatijih hrvatskih nogometaša. Šimić je igrao na poziciji obrambenog igrača i bio jako dobar, a tijekom karijere stekao je reputaciju čvrstog i pouzdanog braniča, prepoznatljivog po fizičkoj snazi i beskompromisnoj igri.

Tijekom svojih profesionalnih godina, Šimić je igrao za brojne klube, a najpoznatiji su njegovi angažmani u Dinamu, talijanskoj Serie A, gdje je nastupao za klubove poput Intera i Milana. Osim toga, bio je stalni član hrvatske reprezentacije, za koju je nastupao u brojnim velikim natjecanjima, uključujući svjetska i europska prvenstva. Šimić je bio dio slavne Ćirine Hrvatske koja je na SP-u u Francuskoj 1998. osvojila broncu. Danas je otac četvero djece. Poznat je Dario i kao veliki vjernik.

Dario Šimić je bio poznat i po svojoj odanosti klubu i nacionalnoj momčadi, a tijekom svoje karijere ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu. Iako je nogometnu karijeru završio, Dario Šimić i dalje je ostao aktivan u nogometnim krugovima, često se pojavljujući u medijima i na raznim događanjima vezanim uz sport. Velika mu je ljubav Dinamo za koji navija od malih nogu, kao što smo napisali, bio je i igrač kluba, a prati sve što se događa i s nogometnom reprezentacijom Hrvatske. Dinamo i Hrvatska imaju posebno mjesto u njegovu srcu.

Na njegov rođendan, svi koji su pratili njegovu karijeru prisjećaju se njegovih najvažnijih trenutaka na terenu i njegovih doprinosa hrvatskom nogometu. Sretan rođendan, Dario!

