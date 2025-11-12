Poznati glumci došli na premijeru filma 'Hajduk u Beogradu'

U nekadašnjem Domu sindikata, danas MTS dvorani u Beogradu, održana je premijera dugoočekivanog filma "Hajduk u Beogradu", prve ekranizacije kultnog romana Gradimira Stojkovića.

Crvenim tepihom prošetale su mnoge javne ličnosti, glumci, umjetnici i ljubitelji kinematografije.

Lik legendarnog Gligorija Pecikoze Hajduka i njegove družine iz VIII 5 oživio je novi naraštaj mladih glumaca, koji su na filmskom platnu uspjeli prenijeti duh vremena u kojem su ovi nezaboravni likovi nastali.