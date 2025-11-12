Slavni sportaš živi u megaluksuznom 'bunkeru' na otoku Jupiter vrijednom 54 milijuna dolara

Tiger Woods, jedan od najbogatijih sportaša ikad, već godinama živi na jednoj od najskupljih adresa u SAD-u, na ekskluzivnom Jupiter Islandu na Floridi, gdje je na parceli od gotovo devet jutara srušio staru kuću i izgradio vlastito, ultra-luksuzno imanje.

Procjenjuje se da je njegova vila danas vrijedna 54 milijuna dolara, što ju svrstava među najskuplje sportaške rezidencije na svijetu. Tiger Woods je kupio ovu izvanrednu nekretninu davne 2006. godine sa svojom tadašnjom suprugom Elin Nordegren, a u dovršenu vilu uselio se 2010. godine.

Vrijeme nije moglo biti savršenije - 2006. je bila ista godina kada je Woods dominirao i PGA Championshipom i The Open Championshipom, javlja web site Fame House World.

Na fotografijama se vidi koliko je imanje golemo. Kuća je podijeljena u nekoliko modernih, povezanih volumena, okrenutih prema oceanu, s velikim staklenim površinama i otvorenim terasama. Umjesto klasičnog dvorišta, glavni dio parcele zauzima privatni golf teren koji je Tiger sam osmislio sa svojim timom: riječ je o kratkoj stazi s više greenova, bunkerima i različitim vrstama trave, napravljenoj tako da na vlastitom posjedu može trenirati svaki udarac do otprilike 150 metara.

Uz golf, naglasak je i na vodi, uz kuću se protežu dva velika bazena, jedan dugački plivački bazen u kojem može odrađivati ozbiljne treninge, a drugi je rekreacijski, smješten bliže kući, uz prostor za sunčanje i odmor. Ispred vile je ogroman, savršeno pokošen travnjak koji se spušta do privatnog pristaništa za brodove, dok se s druge strane posjeda nalazi vlastita plaža s izlazom na Atlantski ocean, što ovom imanju daje status pravog osobnog resorta.

Unutrašnjost vile prati isti, sportski luksuz. Mediji navode da kuća ima više od 1.000 kvadrata stambenog prostora, s prostranim dnevnim boravcima, kućnom teretanom, spa zonom, vinskim podrumom i posebnim prostorijama za oporavak i trening. No upravo slike iz zraka najbolje pokazuju ono što Tigeru znači dom: kombinacija profesionalnog golf igrališta u vlastitom dvorištu, privatnih bazena, mirne uvale za jahtu i izolirane plaže čini ovu vilu savršenim skrovištem jednog od najvećih sportaša svih vremena.

Za spomenuti kako se ukupni bruto prihodi u karijeri (teren + sponzori + biznis) Tigera Wodsa idu oko 1,7 milijardi dolara tijekom karijere, prenosi Golf Span.

