Rachel Uchitel, poznata američka voditeljica jakog noćnog kluba, hostesa i TV novinarka - dopisnica, tvrdi kako će njezina velika afera, koju je novinar The Sun-a nazvao "zloglasnom", "pratiti do groba". Uchitel, 49 - godišnjakinja, upoznala je kultnog bivšeg igrača golfa u Las Vegasu prije 16 godina preko zajedničkog prijatelja Dereka Jetera. Na kraju je s njim završila u krevetu. Ne jednom. Trajalo je to, bila mu je jedna od ljubavnica. Rachel Uchitel je imala aferu sa seksualnim predatorom Tigerom Woodsom koja je odjeknula u svijetu i zaokupila stupce tabloida. Tim više, jer je Woods tad bio u braku sa švedskom manekenkom Elin Nordegren...

Njezina priča

Rachel je željela iznijeti svoju stranu priče i to je napravila za jedan od najčitanijih britanskih tabloida Daily Mail, čija se dnevna naklada broji u milijunima, a web site ima na desetke milijuna posjetitelja dnevno. Rachel tvrdi da je njezina afera "visokog profila" prati od tada i da se nikako ne može skrasiti, upoznati nekog i imati ozbiljnu vezu, brak, ljubav svog života. Woods (48) je bio u braku sa švedskom manekenkom Elin Nordegren od 2004. godine. Međutim, ubrzo nakon što su upoznali Rachel, dvojac je započeo aferu koja je dramatično izašla na vidjelo 2009.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Rachel Uchitel i Tiger Woods snimljeni za vrijeme surfanja na plaži.

Varao suprugu sa više od 120 žena

Nakon što je Rachel fotografirana kako se prijavljuje u Woodsov hotel tijekom Australian Mastersa te godine, Elin je počela kopati i istraživati misteriozno ponašanje svog supruga. Kada je švedska manekenka otkrila Woodsovu nevjeru, slavno ga je istjerala iz njihovog doma držeći bijesna u rukama palicu za golf. Kasnije se pokazalo da je Woods varao Elin s više od 120 žena.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Elin Nordegren i Tiger Woods. Tiger je svojoj tadašnjoj suprugi Elin Nordegren priznao aferu s više žena, uključujući i Rachel.

Unatoč brojnim drugim aferama u koje se Woods upustio, Rachel osjeća da ju je njihova osobito nastavila pratiti uokolo i da je osobito bila u fokusu medija. Rekla je za Daily Mail:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Moja afera s Tigerom Woodsom utjecala je na moje veze poslije'

"Kad ste u središtu tako nečeg jakog, nečeg o čemu svi pričaju, svi bruje, onda je to najčešće nešto što ćete ponijeti u grob, nešto što ćete do groba pratiti. To je itekako utjecalo na moje veze, imam vrlo mali svijet i držim ga takvim i smatram da će me priča s Tigerom Woodsom pratiti do kraja života, baš do groba. Ne vjerujem baš puno ljudima jer ono što sam ja prošala je nešto što mnogi ljudi ne mogu razumjeti niti mogu podnijeti", priča Rachel.

Inače, Woods ima dvoje djece s Elin; kći Sam Alexis, 16 i sina Charliea koje je 15.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otac Bob umro od predoziranja, zaručnik poginuo u terorističkom napadu 11. rujna u New Yorku 2001.

Rachel je, u međuvremenu, već iskusila svoj dio ozbiljne emotivne i duševne boli i patnje prije nego što je upoznala Woodsa. Izgubila je oca Boba zbog predoziranja drogom kada je imala samo 15 godina.

Tada je, u dobi od 26 godina, izgubila zaručnika Jamesa O'Gradyja - nakon što je tragično poginuo 11. rujna u južnom tornju World Trade Centera, u kojem je radio kao producent Bloomberga i bio iznimno uspješan i poznat. O tome kako su njezina iskustva utjecala na njezin pogled, nastavila je: "Izgubila sam oca kad sam bila mlada na tragičan način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Svako jutro ustajem i mislim da ću danas upoznati ljubav svog života'

“Izgubila sam zaručnika jer su ga teroristi, zlikovci ubili 11. rujna 2001. i bila sam u središtu jednog od najvećih seksualnih skandala svih vremena. Kod mene nema ničeg običnog, normalnog, kod mene normalno ne postoji, kao da moram izlaziti samo sa izvanrednim muškarcima. A to baš i nisam pronašla još. Dakle, ja sam otvorena, želim imati muškarca svog života. Želim biti u braku. Želim biti u vezi. Još nisam našla pravog partnera za sebe, jer ima dva propala braka. I uvijek se nadam, još uvijek, nakon svega, da hoću, svako jutro kad ustanem mislim da ću ga danas upoznati", otvoreno navodi Rachel koja samo želi ljubav, s nekim se skrasiti, saviti gnijezdo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošle je godine Rachel pokrenula svoj podcast "Miss Understood" - za koji tvrdi da služi kao odušak za "neshvaćene" ljude da iznesu svoje strane priče. Woods se u međuvremenu razveo s Elin u razvodu vrijednom 100 milijuna dolara (80 milijuna funti) 2010. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je hodao sa skijašicom Lindsey Vonn između 2013. i 2015., prije nego što je navodno izlazio sa stilisticom Kristin Smith od 2016. do 2017. godine. Amerikanac je započeo vezu s voditeljicom restorana Ericom Herman 2017., a dvojac se na kraju razveo 2022.

Rachel Uchitel s publicitetom se prvi put susrela kada je nakon napada 11. rujna na naslovnici New York Posta, gdje je bila objavljena njezina fotografija sa slikom zaručnika koji je radio u Svjetskom trgovačkom centru, a fotografija je obišla svijet. Ponovno je potom dospjela na naslovnice 2010. kao jedna od ljubavnica golfera Tigera Woodsa. Godine 2010. pojavila se u četvrtoj sezoni američke reality televizijske serije Celebrity Rehab s dr. Drewom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rachel je razvedena i ima jedno dijete iz dva propala braka. U jednom je bila vrlo kratko. Sa Stevenom Ehrenkranzom se vjenčala i razvela 2004., dok se za Matta Hahna udala 2011. i razvela 2014.

Uchitel je kći Roberta N. Uchitela (1946. – 1990.) i unuka Mauricea Uchitela (1911. – 2000.), vlasnika restorana i noćnog kluba koji datira još od Ruskog Carstva. Posjedovao je Maurice Uchitel nekoliko vrlo popularnih ugostiteljskih objekata 1950-ih i 1960-ih, uključujući noćni klub El Morocco.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veze visokog profila Tigera Woodsa prema pisanju The Sun-a

Ikona golfa hodala je s brojnim ženama

Tiger Woods bio je u braku sa švedskom manekenkom Elin Nordegren između 2004. i 2010. Zajedno su imali dvoje djece; kći Sam Alexis, 16, i sin Charlie, 15. Par je bio u neurednom razvodu teškom 100 milijuna dolara (80 milijuna funti) nakon što je Elin doznala za Woodsovu aferu s Rachel Uchitel 2009. - a kasnije se pokazalo da je ova ikona golfa imala najmanje 120 afera tijekom braka. Nakon razlaza s Elin, Woods je hodao sa skijašicom Lindsey Vonn između 2013. i 2015. Zatim je navodno bio u vezi sa stilisticom Kristin Smith između 2016. i 2017. Woods je započeo petogodišnju vezu s voditeljica restorana Erica Herman nakon njegovog razlaza s Vonn - iako su prekinuli 2022.