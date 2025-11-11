Dalić u miru Rujevice priprema novu taktiku i sustav: Jednom je igraču davao posebne upute

Hrvatska reprezentacija odradila je i drugi trening nakon jučerašnjeg okupljanja.

S Petrom Musom i Lukom Vuškovićem koji su se u utorak pojavili u dvorani za medije Rujevice, Zlatko Dalić je polako počeo otkrivati karte za petak. Osim što želi u natjecateljskom tempu isprobati kvalitetu kadra, na one gladne dokazivanja računa da će dovršiti posao protiv Farskih otoka.

Izbornik je već najavio kako će Vušković početi utakmicu i kako ćemo probati sustav s tri stopera, a budući da je i Musa bio na presici, velika je mogućnost da i on dobije zantnu minutažu. Nakon dvije godine izbivanja, nogometaš Dallasa vratio se na Dalićev radar sjajnom sezonom. U 33 nastupa upisao je 19 golova i 7 asistencija MLS-u.

"Nije to više liga za one pred kraj karijere kako je bilo prije. Dolazi dosta mladih igrača, dosta se razvija iz godine u godinu i dosta je zahtjevna tako da... mislim da sam imao dobru sezonu, drago mi je što sam se opet nametnuo izborniku", rekao je Musa, a upravo se kod njeg izbornik Dalić najviše zadržavao na treningu i najviše s njim pričao.

Obrana, pak, će prvi put od prve minute pripasti Luki Vuškoviću. Ugledni međunarodni nogometni opservatorij CIES, 18-ogodišnjek stopera proglasio je najboljim braničem svijeta do 20 godina u igri glavom što je samo potvrda sjajne sezone. Vušković je u HSV-u zasad nezamjenjiva karika s puno minutažom u osam prvenstvenih utakmica.

Na treningu se pak Dalić posebno zadržao uz Petra Musu kome je davao posebne upute. Za očekivati je kako će Musa dobiti veliki broj minuta već na Rujevici protiv Farskih Otoka.

