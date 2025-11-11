Hrvatski grad poharalo je toga dana žestoko nevrijeme: Letjeli su krovovi, padale grane...

Na današnji dan 2013. godine Rijeku je poharalo strašno nevrijeme, pri čemu su letjeli krovovi, vjetar je čupao stabla, a grane su padale na automobile. Orkanska bura bila je povezana s ciklonom Teodor.

Ozlijeđeni su deseci osoba, među kojima je bilo i djece. Teško su ozlijeđena i dva građevinska radnika koja su pala sa skele visoke oko osam metara, od kojih je jedan zadobio teške ozljede.

U samoj Rijeci izmjeren je udar bure brzine oko 127 km/h. Izvješće grada Rijeke navodi da je toga dana bilo 235 tehničkih intervencija vatrogasaca i pet požarnih intervencija.

Promet je bio ozbiljno otežan, zatvorene su ceste i mostovi zbog vjetra i opasnih uvjeta. Materijalna šteta na objektima u vlasništvu Grada Rijeke procijenjena je na više od 3,24 milijuna kuna za početni pregled.