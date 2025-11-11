Zlatan Ibrahimović ne zna što je skromnost: Pogledajte garažu vrijednu više od 15 milijuna eura

Zlatan Ibrahimović, nogometna ikona poznata po svom talentu i karizmi, jednaku strast gaji i prema automobilima. Njegova garaža nije samo parking, već pravo automobilsko carstvo koje odražava njegovu osobnost – smiona, beskompromisna i nevjerojatno skupa. Posebno mjesto u njoj zauzimaju rijetki primjerci marke Ferrari.

Rođendanska tradicija s potpisom Ferrarija

Ibrahimović je stvorio jedinstvenu tradiciju: za svaki rođendan počasti se novim superautomobilom, najčešće iz Maranella. Za 38. rođendan kupio je rijetki Ferrari Monza SP2, vrijedan oko 1,6 milijuna eura. Za 40. rođendan stigao je SF90 Stradale, no ubrzo ga je zamijenio za još ekskluzivniji Daytona SP3, čija se vrijednost procjenjuje na 2,3 milijuna eura. Vrhunac tradicije dogodio se za 44. rođendan, kada je u kolekciju dodao futuristički Ferrari F80, model čija cijena doseže vrtoglavih 3,6 milijuna eura.

Dragulji iz Maranella i talijanska elegancija

Osim rođendanskih poklona, Zlatanova zbirka krije i druge legendarne modele. Posjeduje Ferrari Enzo, jedan od samo 400 proizvedenih, čija vrijednost danas premašuje 2,7 milijuna eura. Tu je i žuti LaFerrari, član "svetog trojstva" hibridnih hiperautomobila. Njegova opsesija započela je modelom F430 Spider (oko 190.000 €), a kolekciju upotpunjuje i elegantni Maserati GranTurismo MC Stradale.

Njemačka preciznost i praktični odabiri

Iako je vjeran talijanskim markama, Ibrahimović cijeni i njemačko inženjerstvo. Dokaz je Porsche 918 Spyder, još jedan član "svetog trojstva", vrijedan gotovo 800.000 eura. Za svakodnevne potrebe, poput odlazaka na trening, često je birao moćni Lamborghini Urus. Unatoč ljubavi prema luksuzu, nije zaboravio svoje korijene, pa je kao ambasador marke Volvo ponosno vozio i znatno skromnije modele poput XC90.

Kolekcija Zlatana Ibrahimovića procjenjuje se na više od 15 milijuna eura. Svaki automobil u njegovoj garaži priča priču o uspjehu, strasti prema brzini i želji za posjedovanjem unikatnih strojeva, baš kao što je i on sam bio jedinstven na nogometnom terenu.