Torzo o kojem se priča: Ibrahimović pokazao masku, ali ukrao show isklesanim tijelom

Zlatan Ibrahimović (44), legendarni švedski nogometaš, ponovno je dokazao da je majstor privlačenja pažnje. Svojom posljednjom objavom na Instagramu za Noć vještica iznenadio je milijune pratitelja, transformiravši se u jednog od najpoznatijih filmskih negativaca.

Na seriji fotografija Zlatan je prikazan kako se u kupaonici pretvara u Jokera. Golog torza, pokazujući svoje prepoznatljive tetovaže, pažljivo je nanosio šminku, da bi na posljednjoj fotografiji pozirao u elegantnom odijelu, potpuno utjelovivši zloglasni lik.

Uz objavu je napisao i zagonetnu poruku: "Smijte se, jer to zbunjuje ljude", što savršeno odgovara Jokerovom karakteru.

Očekivano, reakcije obožavatelja bile su eksplozivne. Komentari su se redali velikom brzinom, a mnogi su bili oduševljeni njegovom kreativnošću.

"Zlatan Ibrajokervić", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi duhovito primijetio: "Joker se oblači kao Ibra". Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova, potvrđujući Zlatanov neupitan utjecaj na društvenim mrežama.

Podsjećamo, iako je svoju profesionalnu igračku karijeru završio 2023. godine, 44-godišnji Ibrahimović i dalje je u središtu pozornosti. Trenutno obnaša važnu savjetničku ulogu u upravi AC Milana, gdje svojim iskustvom doprinosi razvoju kluba. Poznat po svojoj karizmi i samopouzdanju, Zlatan je odabirom ovog kostima još jednom potvrdio svoj status ikone koja se ne boji biti drugačija.

