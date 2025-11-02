INTERNET GORI /

Torzo o kojem se priča: Ibrahimović pokazao masku, ali ukrao show isklesanim tijelom

Foto: Rb/bauergriffin.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Legendarni nogometaš za Halloween se maskirao u Jokera, ali pratitelji su gledali u nešto drugo

2.11.2025.
11:05
Hot.hr
Rb/bauergriffin.com/mega/the Mega Agency/profimedia
Zlatan Ibrahimović (44), legendarni švedski nogometaš, ponovno je dokazao da je majstor privlačenja pažnje. Svojom posljednjom objavom na Instagramu za Noć vještica iznenadio je milijune pratitelja, transformiravši se u jednog od najpoznatijih filmskih negativaca.

Na seriji fotografija Zlatan je prikazan kako se u kupaonici pretvara u Jokera. Golog torza, pokazujući svoje prepoznatljive tetovaže, pažljivo je nanosio šminku, da bi na posljednjoj fotografiji pozirao u elegantnom odijelu, potpuno utjelovivši zloglasni lik.

Uz objavu je napisao i zagonetnu poruku: "Smijte se, jer to zbunjuje ljude", što savršeno odgovara Jokerovom karakteru.

 

Očekivano, reakcije obožavatelja bile su eksplozivne. Komentari su se redali velikom brzinom, a mnogi su bili oduševljeni njegovom kreativnošću.

"Zlatan Ibrajokervić", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi duhovito primijetio: "Joker se oblači kao Ibra". Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova, potvrđujući Zlatanov neupitan utjecaj na društvenim mrežama.

Podsjećamo, iako je svoju profesionalnu igračku karijeru završio 2023. godine, 44-godišnji Ibrahimović i dalje je u središtu pozornosti. Trenutno obnaša važnu savjetničku ulogu u upravi AC Milana, gdje svojim iskustvom doprinosi razvoju kluba. Poznat po svojoj karizmi i samopouzdanju, Zlatan je odabirom ovog kostima još jednom potvrdio svoj status ikone koja se ne boji biti drugačija.

 

