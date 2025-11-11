FREEMAIL
freemail
STIGLI I POZNATI /

Simona Mijoković predstavila šokantnu biografiju, evo kako je izgledala promocija

Simona Mijoković predstavila šokantnu biografiju, evo kako je izgledala promocija
Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /23
Sinoć je u zagrebačkoj dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu Simona Mijoković (41) predstavila svoju biografiju pod naslovom ''Kako sam tražila ljubav''. Na promociji se okupio velik broj uzvanika koji su joj došli pružiti podršku na ovom važnom životnom iskoraku, a među njima se posebno isticala i pjevačica Alka Vuica (64).

Kako je izgledala ova emotivna večer i tko je sve stigao na promociju – pogledajte u našoj galeriji.

11.11.2025.
8:35
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Simona MijokoviĆPromocijaKnjiga
