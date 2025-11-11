Simona Mijoković predstavila šokantnu biografiju, evo kako je izgledala promocija

Sinoć je u zagrebačkoj dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu Simona Mijoković (41) predstavila svoju biografiju pod naslovom ''Kako sam tražila ljubav''. Na promociji se okupio velik broj uzvanika koji su joj došli pružiti podršku na ovom važnom životnom iskoraku, a među njima se posebno isticala i pjevačica Alka Vuica (64).

