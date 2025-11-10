Ovako se nekadašnja Plenkovića miljenica oprostila od slobode: S dva kofera ušla je u Remetinec

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac stigla je u Remetinec gdje se morala do ponoći javiti na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne.

S velika dva kofera nešto prije 22 sata stigla je Žalac, a prije ulaska u kaznionicu mahnula je novinarima i snimateljima te slala im puse. Sve su snimile naše kamere.

Žalac će prvu fazu kazne provesti u Centru za dijagnostiku u Remetincu, gdje se obavlja procjena svakog novog zatvorenika. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni, a ženski dio nalazi se na drugom katu.

U Remetincu bivša ministrica neće imati poseban tretman. Proći će isti režim kao i svi ostali zatvorenici – od jutarnje rutine, higijene i posjeta, do odnosa s pravosudnim policajcima. Jedina razlika bit će svakodnevni kontakti sa stručnim timom koji čine psiholozi, sociolozi i socijalni radnici.