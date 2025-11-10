Posljednji ispraćaj džentlmena Rudija: Ogromna tuga legendi za jedinog Belina uz posebnu pjesmu

Na krematoriju, u sklopu zagrebačkog groblja Mirogoj, održan je posljednji ispraćaj Rudolfa Belina, legendarnog nogometaša Dinama, člana legendarne Dinamove generacije iz 1967. godine, koji je preminuo prošlog ponedjeljka u 83. godini nakon duge i teške bolesti.

Pristigli su brojne hrvatske nogometne legnede koje su stigle uputiti posljednji pozdrav, dok se nekoliko puta izvela pjesma Novih Fosila 'Košulja plava'. Bio je tu Velimir Zajec, zatim Zorislav Srebrić, Robert Prosinečki i Fabijan Komljenović. Stigao je i Robert Mudražija, ali i legendarni Ivo Šušak koji je trenutačno voditelj nogometne škole u Dinamu i koji je posebno tužnog pogleda pratio posljednji ispraćaj legendarnog igrača Dinama. Izbornik naše U21 reprezentacije bio je u dva navrata, a bio je i jedan od pomoćnika Ćire Blaževića na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.

Ranije je na Maksimiru održana i komemoracija u čast Rudija Belina, kojoj su prisustvovali članovi uprave kluba, među njima i predsjednik Zvonimir Boban, trener Mario Kovačević te brojne nogometne legende.

Rudolf Rudi Belin je cijelu svoju igračku karijeru proveo u Dinamu, nastupajući za klub od 1959. do 1970. godine. Igrao je na pozicijama u obrani i veznom redu, a bio je poznat po izvrsnoj tehnici, sjajnom pregledu igre i preciznosti prilikom izvođenja slobodnih i kaznenih udaraca. Zbog elegantnog stila igre stekao je nadimak 'Džentlmen u kopačkama'.

"Svakom dinamovcu, svakome tko zna tko je bio Rudi Belin, ovo je emotivno. Pitao me Zajec jel mogu pričati, rekao sam: 'Moram.' Bio sam jako vezan uz gospona Rudija i uvijek želimo da bude Dinamo kakav ga je izgradio, da bude na vrhu. Dragost, decentnost, potpuna predanost, manjak ambicija da bude ispred svih, da bude prvi trener. Kad sam došao s 15 i pol godina, onda mi je rekao: 'Kaj se grčiš, igraj slobodno, igraj kak znaš'. Vježbali smo slobodnjake, mislio sam da ih znam dobro izvoditi, rekao mi je da ne smijem gledati gol, to mi je bila znanstvena fantastika. Ni danas igrač ne razmišljaju o tome. Zahvaljujem na svemu! To su neke stvari koje ne možeš naučiti od ljudi koji ne razumiju nogomet. Za odlazak velikana nikad nismo spremni, ali njegov trag ostaje i on je velik", rekao je predsjednik Dinama, Zvonimir Boban.