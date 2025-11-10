FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPOJILA NESPOJIVO /

Vesna Pisarović zapalila Močvaru: Još jednom dolazala da je miljenica publike

Vesna Pisarović zapalila Močvaru: Još jednom dolazala da je miljenica publike
Foto: Marko Seper/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački klub Močvara u nedjelju je postao epicentar vrhunske glazbene atmosfere povodom otvaranja 12. izdanja NO Jazz festivala, koji je započeo nastupom Vesne Pisarović (47) i njezina umjetničkog projekta Poravna.

Projekt Poravna nastao je iz istoimenog albuma koji je Vesna objavila u lipnju ove godine za izdavačku kuću PDV Records, a donosi jedinstven spoj sevdaha, jazza i improvizirane glazbe. Publika u Močvari imala je priliku uživati u nastupu koji briše granice između žanrova te otvara prostor novom, eksperimentalnom izrazu, po kojem je Pisarović već godinama prepoznatljiva na međunarodnoj sceni.

Svojim nastupom Vesna je pokazala kako se tradicijski motivi mogu preoblikovati u suvremeni glazbeni jezik, ispunjen emocijom, slobodom i istraživačkim duhom. Publika je svaku izvedbu popratila s oduševljenjem, potvrđujući da Poravna nije tek album – nego cijelo glazbeno iskustvo koje spaja prošlost i sadašnjost u savršenom balansu.

10.11.2025.
8:33
Hot.hr
Marko Seper/pixsell
Vesna PisarovićKoncertMočvara
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPOJILA NESPOJIVO /
Vesna Pisarović zapalila Močvaru: Još jednom dolazala da je miljenica publike