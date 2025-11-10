Vesna Pisarović zapalila Močvaru: Još jednom dolazala da je miljenica publike

Zagrebački klub Močvara u nedjelju je postao epicentar vrhunske glazbene atmosfere povodom otvaranja 12. izdanja NO Jazz festivala, koji je započeo nastupom Vesne Pisarović (47) i njezina umjetničkog projekta Poravna.

Projekt Poravna nastao je iz istoimenog albuma koji je Vesna objavila u lipnju ove godine za izdavačku kuću PDV Records, a donosi jedinstven spoj sevdaha, jazza i improvizirane glazbe. Publika u Močvari imala je priliku uživati u nastupu koji briše granice između žanrova te otvara prostor novom, eksperimentalnom izrazu, po kojem je Pisarović već godinama prepoznatljiva na međunarodnoj sceni.

Svojim nastupom Vesna je pokazala kako se tradicijski motivi mogu preoblikovati u suvremeni glazbeni jezik, ispunjen emocijom, slobodom i istraživačkim duhom. Publika je svaku izvedbu popratila s oduševljenjem, potvrđujući da Poravna nije tek album – nego cijelo glazbeno iskustvo koje spaja prošlost i sadašnjost u savršenom balansu.