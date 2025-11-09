Višejezični show u Puli: Navijači Istre izvjesili poruke koje su izazvale salve smijeha na stadionu

Dinamo je u 13. kolu HNL-a na gostovanju kod Istre poražen 2:1.

Izašao je sastav Marija Kovačevića na travnjak Aldo Drosine s Lisicom na desnom beku, Perez Vinlof je bio lijevo, a napadački trojac Bakrar, Beljo i Hoxha.

Stojković je u šestoj minuti lijepo stisnuo jedan volej, ali Kolić je to još bolje obranio, a onda je krenula Istra. Lawal je dobio dugu loptu s lijeve strane, a Lisica je izašao na njega. Međutim, Lawal ga se lakoćom riješio i izbio pred Nevistića pokraj kojeg je poslao loptu u mrežu. Sve je izgledalo kako jako dobar primjer kako stvari znaju završiti kad beka igra netko tko to nije.

Nastavio je Lawal raditi čuda po toj strani gdje je Lisica, a onda je u 32. minuti zabio i drugi gol. Ubacio je desnom Advan Kadušić na drugu stativu, lopta je preletjela McKennu koji je pokušao izbiti glavom, a iza njega se naklonio Lawal i lijepo pospremio loptu u bliži kut.

'Ča in delamo', orilo se na tribinama, a Dinamo je pokušao par puta preko Stojkovića i Hoxhe. U 44. minuti stigla je prava prilika za Dinamo, ali Beljo je promašio nemoguće. Hoxha je prošao po lijevoj strani i ubacio na tri metra, gdje je Beljo uspio nisku loptu poslati preko gola. Istina, lopta nije bila idealna, ali takvu priliku je plava devetka jednostavno morala pospremiti u mrežu.

Na početku drugog poluvremena odmah je ušao Ljubičić umjesto Bennacera u redovima gostiju koji su odlučno krenuli po gol. Zahvatio je Beljo jedan volej u 47. iz okreta, ali ponovno je poslao loptu visoko preko gola.

Hoxha je u 52. s lijeve strane krenuo prema sredini i gađao suprotni gornji kut, ali išla je lopta ravno po sredini gdje ju Kolić sigurno uhvatio.

S druge pak strane Lawal je nastavio 'terorizirati' obranu Plavih i iznudio nekoliko žutih kartona. Beljo je u 59. izašao van, a ušao je mladi Varela. Bakrar se preselio na devetku, a Varela otišao na desno krilo gdje je bio Bakrar.

Međutim, nije se puno toga promijenilo. Najbolja prilika za Dinamo stigla je nakon solo udarca Zajca u 64. minuti. Hoxha je prošao lijevo i dao prema sredini za Stojkovića, koji je pak produžio do Zajca, a ovaj snažno opalio s 20 metara i zatresao desnu stativu.

Ubacio je Kovačević i Vidovića i Kulenovića u 74. minuti, ali Istra se odlično branila i držala sve prilaze zatvorene. Pokušavali su igrači Dinama udarcima iz daljine, ali bili su jedan za drugim neprecizni.

Dinamo je u 84. uspio smanjiti. Bakrar je izbio sam pred Kolića i precizno pogodio za 2:1 i nadu Plavih u dramatičnoj završnici. U sučevoj nadoknadi Istra je imala zicer nakon pogreške Domingueza. Pravu mat poziciju imao je Agada, ali skinuo mu je to Nevistić. Na kraju zaslužena pobjeda Istre i novo neprepoznatljivo izdanje Dinama.

Utakmicu su obilježili i navijački 'obračuni'. Puljani su u dvoboj ušli nakon šokantnog poraza od Kurilovca u Kupu, zbog čega su domaći navijači prozvali igrače na početku utakmice. Na nekoliko različitih jezika izvjesili su poruke "Ča vas ni sram?!", aludirajući na poraz od Kurilovca. Našao se tu i 'Jel te stid, bolan?', ali i brojni različiti jezici za raznovrsni kadar u svlačionici Istre. Velike pohvale za multilingualni pristup, ako je sve uistinu točno i napisano. Ipak, na kraju utakmice slavili su veliku pobjedu s tim istim igračima.

Navijači Dinama su pak napravili ogromnu bakljadu zbog koje je utakmica bila prekinuta od 70. do 73. minute dok zrak ponovno nije bio čist. Sve situacije pogledajte u galeriji.