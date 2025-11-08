Pogledajte atmosferu 'ludog' Splita: Od ogromne bakljade i koreografije do citiranja Matoša

Hajduk je svladao Osijek na Poljudu 2:0 u derbiju 13. kola HNL-a te se tako odvojio od Dinama na prvom mjestu ljestvice.

Počeo je Hajduk s Livajom na klupi te Rebićem i Sigurom u prvoj postavi. Šego je bio u vrhu napada, a Bijeli su odmah zagospodarili terenom i poveli već u petoj minuti.

Pukštas je osvojio jedan duel na sredini terena i brzo dao desno za Almenu. Španjolac je ubacivao, ali odbila se lopta prema vrhu šesnaesterca gdje je Krovinović majstorski pospremio u gornji desni kut.

Dao je rani gol dodatna krila igračima Hajduka, a gostima rano 'ubio volju'. Rebić je fenomenalno uposlio Almenu u 18. minuti, sjurio se Španjolac po desnoj strani, pokušao lažnjakom zavarati čuvara, no spetljao se i u konačnici izgubio loptu u vrlo dobroj prilici za povećanje vodstva.

Ljutito je Sopić skakao uz aut liniju, a onda u 28. minuti napravio i zamjenu. Ušao je Shopov umjesto Petrusenka, ali Osijek nije pokazao praktički ništa te prvi dio završio bez udarca u okvir gola i sa samo jednim golom zaostatka.

U drugom poluvremenu nismo vidjeli praktički ništa do 65. minute kada je drugi žuti dobio Jurišić. Išao je u jedan duel s Hodakom. Hajdukov je bek prvi došao do lopte, a Jurišić ga je pokupio nogom. Iako je Jurišić ostao ležati na travnjaku, sudac Pavlešić je pričekao minutu i pol da se pridigne i onda mu je dao drugi žuti karton te je Osijek ostao s desetoricom.

U 73. je u igru ušao mladi Anton Matković koji nije igrao od 22. veljače kada se teško ozlijedio upravo na Poljudu protiv Hajduka. Pravi fliper vidjeli smo u 82. pred golom Osijeka. Kod jednog udarca Šarlije tražili su Bijeli i penal zbog igranja rukom Čoline, no Pavlešić i VAR soba procijenili su da ta situacija nije nekažnjiva. Bila je to 'stajna' ruka u padu na travu.

Vratio se Livaja

U 85. minuti ušao je i Marko Livaja. Prvi je to nastup kapetana Hajduka nakon 27. rujna i pobjede protiv Lokomotive. Zanimljivo, Livaja nije htio uzeti kapetansku traku od Krovinovića.

Mini opsadu kreirali su domaći igrači u sučevoj nadoknadi. Malenica je bio na streljani te uspio odbiti prvi udarac. Šarlija je pokupio odbijanac, progurao loptu do Šege, koji je sjajnim udarcem poslao loptu u mrežu i riješio pitanje pobjednika.

U zadnjim sekundama prošao je Bamba po desnoj strani i dao za Livaju u sredini, ali njegov je udarac obranio Malenica. Odbijenu loptu je pokupio Pajaziti i snažno pucao s nekih desetak metara, ali je i to fantastično skinuo Malenica. Dvije odlične obrane golmana Osijeka u završnici, ali i poraz za 'fenjeraša' lige.

Uoči početka dvoboja Hajduka i Osijeka, Torcida je napravila koreografiju. 'Od osnutka do sada - Torcida avangarda!'

"Hrvatska već vidje svakojakih čuda, al‘ ne nađe štrika za toliko Juda", natpis je koji su podigli najžešći navijači Hajduka, jasno se referirajući na citat Antuna Gustava Matoša, kojim je slavni pjesnik kritizirao svoje sunarodnjake, za koje je smatrao kako su dopustili stranim vlastima da ih pokore.

Potporu Torcidi dali su i navijači Osijeka natpisom: 'Kohorta uz Torcidu i branitelje'.

Početkom listopada sve je potresla vijest o smrti Roka i Andrije Kovačeva, braće koja su poginula tijekom planinarenja u Sloveniji.

Na Istoku je podignuta poruka i njima u čast. 'Planina vas uze. Daleka tišina. Znamo da nas gledate s nebeskih tribina. Roko i Andrija.'