Može li se Verstappen vratiti u utrku za naslov? Njegov govor tijela sve govori

Aktualni svjetski prvak Max Verstappen našao se u neugodnoj situaciji nakon kvalifikacija za sprint utrku Velike nagrade Brazila, gdje je završio tek na šestom mjestu, daleko iza vodećih Mclarena i njegovih konkurenata Landa Norrisa i Oscara Piastrija.

Nakon što je dugo dominirao u sezoni, Verstappen sada ulazi u razdoblje koje bi moglo odrediti njegovu borbu za ukupni naslov. Zaostatak od oko 30 bodova za vodećim McLarenovim dvojcem znači da će mu trebati gotovo savršen vikend kako bi ostao u utrci za naslov.

Težak dan za Red Bull

Nizozemac je imao problema s balansom i prianjanjem, dok je njegov timski kolega Yuki Tsunoda ispao već u prvom krugu kvalifikacija (SQ1).

Na stazi Interlagos, koja je nedavno dobila novi sloj asfalta, Verstappen se borio s prevelikim vibracijama i gubitkom kontrole, što je jasno pokazalo krizu u postavkama Red Bullovog bolida.

“Bilo je užasno. Auto je skakao, imao sam vibracije i u sporim zavojima jednostavno nije skretao. Nisam imao nikakvo prianjanje ni trakciju,” rekao je Verstappen nakon kvalifikacija za Viaplay.

Tijekom treninga Red Bull je na tvrdim gumama izgledao stabilno, ali prelaskom na mekšu komponentu problemi su postali očiti. Max je čak prekinuo svoj kvalifikacijski krug tijekom jedine slobodne sesije, shvativši da se bolid ne ponaša kako treba.

Gdje je pošlo po zlu?

Prema savjetniku Red Bulla Helmutu Marku, glavni problem bio je nedostatak potisne sile, što je dovelo do toga da Verstappen “klizi” po stazi i gubi dragocjene sekunde.

“Jednostavno nismo imali dovoljno downforcea, što znači i manjak gripa. To ne možemo popraviti do sprint utrke jer su bolidi zaključani u parc fermeu. Možda možemo nešto prilagoditi za glavnu utrku,” objasnio je Marko za Sky Sports.

Očekuje se da bi kiša u subotu mogla dodatno zakomplicirati situaciju. Ipak, Marko je istaknuo kako bi promjenjivi uvjeti mogli ići u prilog Nizozemcu:

“Ako bude kiše, Max će morati napraviti razliku. U suprotnom, teško da može do postolja.”

McLaren dominira, Verstappen pod pritiskom

Lando Norris još jednom je potvrdio da je u vrhunskoj formi, osvajajući pole position ispred Kimija Antonellija i Oscara Piastrija.

McLaren je tako potvrdio status najkonkurentnije momčadi trenutne forme, dok Red Bull pokušava pronaći stabilnost i povratiti tempo koji ih je krasio veći dio sezone.

Za Verstappena je ovo alarmantan trenutak s obzirom na to da McLaren djeluje brže, stabilnije i agresivnije, svaki idući vikend mogao bi biti presudan u borbi za naslov.

