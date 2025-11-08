Pjevači, sportaši, lijepe žene i HDZ iskaznica na čelu: Ovako je izgledalo u stožeru prije 10 godina
403 Forbidden
Na današnji dan prije deset godina Domoljubna koalicija predvođena Tomislavom Karamarkom osvojila je većinu glasova na parlamentarnim izborima. Domoljubna koalicija osvojila je 59 mandat, SDP-ova koalicija Hrvatska raste 56 mandata. Iznenađenje izbor bio je MOST, prvi puta je ušao u Sabor i osvojio 19 mandata. Koalicija okupljena oko zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića - dva mandata, Živi zid jedan mandat, IDS tri mandata, a HDSSB dva mandata i Uspješna Hrvatska jedan mandat. Oduševljenju i euforiji u HDZ-ovom stožeru sinoć nije bilo kraja.
Domoljubna koalicija, bila je savez osam hrvatskih političkih stranaka na čelu s tada oporbenim HDZ-om. Savez je službeno sklopljen 21. rujna 2015. godine u Vukovaru radi zajedničkog nastupa na izborima za Hrvatski sabor 2015. godine. Glavni izborni suparnik Domoljubne koalicije bila je koalicija Hrvatska raste na čelu s vladajućim SDP-om.
Koalicija se raspala pred izvanredne izbore za Hrvatski sabor 2016. godine.
U izbornom stožeru 2015. godine bio je i pjevač Željko Bebek, bivši košarkaš i bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Josip Sesar.
U galeriji pogledajte kako je izgledalo slavlje nakon prvih izbornih rezultata...