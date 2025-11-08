Pjevači, sportaši, lijepe žene i HDZ iskaznica na čelu: Ovako je izgledalo u stožeru prije 10 godina

Na današnji dan prije deset godina Domoljubna koalicija predvođena Tomislavom Karamarkom osvojila je većinu glasova na parlamentarnim izborima. Domoljubna koalicija osvojila je 59 mandat, SDP-ova koalicija Hrvatska raste 56 mandata. Iznenađenje izbor bio je MOST, prvi puta je ušao u Sabor i osvojio 19 mandata. Koalicija okupljena oko zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića - dva mandata, Živi zid jedan mandat, IDS tri mandata, a HDSSB dva mandata i Uspješna Hrvatska jedan mandat. Oduševljenju i euforiji u HDZ-ovom stožeru sinoć nije bilo kraja.

Domoljubna koalicija, bila je savez osam hrvatskih političkih stranaka na čelu s tada oporbenim HDZ-om. Savez je službeno sklopljen 21. rujna 2015. godine u Vukovaru radi zajedničkog nastupa na izborima za Hrvatski sabor 2015. godine. Glavni izborni suparnik Domoljubne koalicije bila je koalicija Hrvatska raste na čelu s vladajućim SDP-om.

Koalicija se raspala pred izvanredne izbore za Hrvatski sabor 2016. godine.

U izbornom stožeru 2015. godine bio je i pjevač Željko Bebek, bivši košarkaš i bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Josip Sesar.

