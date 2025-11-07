FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KULTNO MJESTO /

Ovako se tulumarilo 2011.: Lijepe djevojke u klubu koji je palio i žario scenom

Ovako se tulumarilo 2011.: Lijepe djevojke u klubu koji je palio i žario scenom
Foto: Emedjimurje
Ovog petka vraćamo se u 2011. godinu i donosimo fotografije iz legendarnog čakovečkog kluba Diane, koji je tada palio i žario lokalnom scenom.
1 /28
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ovog petka vraćamo se u 2011. godinu i donosimo fotografije iz legendarnog čakovečkog kluba Diane, koji je tada palio i žario lokalnom scenom. U novom izdanju serijala U rikverc petkom, portala eMedjimurje prisjećamo se studenog 2011. i noći provedenih u kultnom mjestu koje je početkom prošlog desetljeća okupljalo stotine mladih željnih plesa, glazbe i dobre zabave.

Klub je bio poznat po tematskim večerima, od R’n’B i dance partyja do domaćih hitova koji su punili podij, a DJ-i su uvijek znali pogoditi pravi ritam. Ako ste i vi tada bili dio međimurskog noćnog života, možda ćete se pronaći u fotogaleriji koju donosimo u nastavku. Zavirite i prisjetite se kako se zabavljalo u Čakovcu prije više od deset godina – možda upravo vi plešete u kadru!

7.11.2025.
16:19
Matea Bahovec
Emedjimurje
čakovecMeđimurjeNoćni KlubIzlazak
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KULTNO MJESTO /
Ovako se tulumarilo 2011.: Lijepe djevojke u klubu koji je palio i žario scenom