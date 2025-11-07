FREEMAIL
JESEN U KARLOVCU /

Djevojka se istaknula u moru sivih tonova i unijela dašak vedrine

Djevojka se istaknula u moru sivih tonova i unijela dašak vedrine
Foto: Igor Čepurkovski
Na Karlovac je danas pala gusta magla, a gradske su ulice preplavili ljudi umotani u tamne zimske jakne i kapute.
Na Karlovac je poslijepodne pala gusta magla, a gradske su ulice preplavili ljudi umotani u tamne zimske jakne i kapute. Nakon toplijih dana, čini se da je prava jesen napokon pokucala na vrata – svi su posegnuli za najtoplijim komadima iz ormara.

U moru sivih, smeđih i crnih tonova, posebno se istaknula jedna djevojka u upečatljivoj rozoj bundi, koja je unijela dašak vedrine u maglovit tamni dan. Njezin stajling odmah je privukao pažnju prolaznika i dokazao da ni pomicanje sata, ni hladnoća, ni jesenski dani ne moraju biti sumorni i tamni.

7.11.2025.
17:27
Matea Bahovec
Igor Čepurkovski
Karlovac Zima Jesen Kaputi Moda
