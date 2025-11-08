Samozatajna djevojka zna kako se nose šljokice: Svi pogledi bili su na njoj

ZAVIRITE NA TAVAN /
Ove stvari gotovo svi su imali 2000-ih, a sada bi mogle vrijediti malo bogatstvo
Nema do vikenda i dobre stare šetnje. Riječani i Riječanke iskoristili su lijepo vrijeme za šetnju i tako pokazali svoje odlične odjevne kombinacije. I dok su se neki bili u poslovnim outfitima, drugi su odabrali nešto ležerniju odjeću pa se tako na riječkoj šetnici istaknula dama u šljokičastom outfitu ljubičaste boje.
Zavirite u našu galeriju fotografija Riportala i pogledajte kako je ovog vikenda izgledala riječka špica.