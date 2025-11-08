Alain Delon danas bi navršio 90 godina: Godina bez jednog od najljepših glumaca ikada

Da je živ, Alain Delon bi danas, 8. studenog, proslavio svoj 90. rođendan. Jedan od najkarizmatičnijih i najfatalnijih glumaca 20. stoljeća ostavio je neizbrisiv trag u povijesti svjetske kinematografije, ali i u srcima milijuna obožavatelja koji su ga doživljavali kao oličenje francuskog šarma. Posljednje godine života Alain Delon proveo je u poluprivatnosti, boreći se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Još 2019. pretrpio je moždani udar, a 2022. mu je dijagnosticiran B‑ćelijski limfom, oblik ne‑Hodgkinovog limfoma, a svoj život je okončao mirno, okružen djecom i obitelji, 18. kolovoza 2024. u 88. godini.