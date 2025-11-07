Tko je supruga Kim Jong-una? Navodno je egzekutirao članove glazbenog benda u kojem je pjevala

Supruga sjevernokorejskog vođe Kim Jong-Una (41), Ri Sol‑ju već godinama intrigira svjetske medije. Premda službeno o njenom životu postoji vrlo malo potvrđenih podataka, mediji često nagađaju o njezinom porijeklu i životu prije nego što je postala prva dama Sjeverne Koreje.

Prema medijskim spekulacijama, rođena je 1989. godine, a prije nego što se udala za Kim Jong-Una navodno je pjevala u elitnim državnim zborovima ili u ansamblima povezanim s kulturnim programima države. Njena obitelj pripada sjevernokorejskoj političkoj eliti, a mnogi izvori tvrde da je cijeli život bila pripremana da postane supruga Kima Jong-una, slično kao i brojne druge djevojke koje su odabrane u skladu s tradicionalnim kriterijima za brak u toj sredini. Završila je srednju školu u Pjongjangu, a potom studirala glazbu u Kini. Mediji također nagađaju da se udala za Kim Jong-Una između 2009. i 2012. godine.

Iako se ponekad pojavljuje u javnosti sa suprugom, bilo je i razdoblja duljine jedne do dvije godine kada je nitko nije vidio. Tada su se pojavljivale glasine da joj je Kim mogao nauditi, no zapravo joj je bio zabranjen izlazak iz privatnog prostora kao dio stroge "discipline". Pretpostavlja se da par ima troje djece. Navodno je prvo dijete rođeno 2010., drugo 2012., dok datum rođenja trećeg djeteta nije poznat, što se poklapa s njenim dugotrajnim izostankom iz javnog života. Tijekom tog razdoblja u Sjevernoj Koreji boravio je i američki košarkaš Dennis Rodman (64), koji je kasnije tvrdio da je Kim dobio kćer. Navodno je 2012. Kim tražio da se njegovoj supruzi inducira porod kako bi dijete bilo rođeno točno na stotu godišnjicu rođenja Kim Il-Sunga.