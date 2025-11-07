Otac joj je bio srpski liječnik, a izgledom osvojila Hollywood: Ovako se mijenjala Mila Jovovich

Glumica, manekenka i modna dizajnerica Milla Jovovich (49) rodila se u Kijevu, u Sovjetskom Savezu. Njezin otac, Bogdan Jovović, bio je srpski liječnik, a majka Galina Loginova, ruska glumica. Obitelj se preselila u Sjedinjene Američke Države kada je Milla imala pet godina, najprije u London, a zatim u Los Angeles što joj je omogućilo da se već u ranoj dobi upusti u svijet modelinga. Sa samo 11 godina Milla je započela karijeru manekenke, otkrio ju je poznati fotograf Richard Avedon, a ubrzo se pojavila na naslovnicama brojnih modnih časopisa, uključujući talijanski Lei.

Glumački debi ostvarila je 1988. godine u televizijskom filmu Noćni voz za Katmandu, a iste godine se pojavila i u svom prvom visokobudžetnom filmu Raskršće dva mjeseca. Međunarodnu prepoznatljivost stekla je 1991. godine glavnom ulogom u filmu Povratak u Plavu lagunu, nastavku popularnog filma iz 1980-ih. Godine 1997. Milla je glumila u kultnom znanstveno-fantastičnom filmu Peti element redatelja Luca Bessona, s kojim se iste godine i vjenčala, iako se par razveo 1999. godine.

Osim glume i modelinga, Milla je 1994. godine objavila glazbeni album The Divine Comedy, koji je dobio pozitivne kritike i pokazao njezin talent i u glazbenom svijetu. Od 2002. do 2016. godine tumačila je glavnu ulogu Alice u filmskom serijalu Resident Evil, koji je postao najuspješnija filmska franšiza temeljena na videoigrama.

Danas je u braku s redateljem Paulom W.S. Andersonom (60) kojeg je upoznala tijekom snimanja filma Resident Evil 2002. godine, a par ima tri kćeri – Ever (18), Dashiel (10) i Osian (5). Osim engleskog, tečno govori ruski i francuski jezik, što joj je omogućilo rad na međunarodnim projektima i suradnju s umjetnicima iz različitih zemalja.