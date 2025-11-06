Suze Nicolierove majke dirnule su srce Hrvatske: 'Dao je najvrjednije što je imao...'

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u četvrtak su u nazočnosti članova obitelji, suboraca, prijatelja, predstavnika Vlade i velikog broja građana pokopani posmrtni ostaci hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera.

Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na Ovčari, koja je jesenas otkrivena stotinjak metara od hangara u kojem je mučen zajedno s ostalim zatočenim hrvatskim braniteljima i civilima nakon sloma obrane Vukovara 18. studenoga 1991.

U prigodnom obraćanju ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ustvrdio je kako je Nicolierovo ime utkano u same temelje hrvatske slobode.

"Stojimo u tišini i s dubokim poštovanjem pred čovjekom čije je ime utkano u same temelje hrvatske slobode. Pred Jean-Michelom Nicolierom, vitezom Domovinskog rata, čovjekom koji je iz ljubavi prema istini i slobodi, ljubavi prema Hrvatskoj, dao najvrijednije što je imao - svoj život", rekao je Medved.

Govorili Nicolierovi suborci

Posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković poručio je da Nicolier nije poginuo u obrani Vukovara, nego je nasilno odveden iz vukovarske bolnice te su ga na Ovčari brutalno ubili pripadnici srpskih i jugokomunističkih snaga.

"Tko su ti koji danas preispituje simbole koje smo nosili, kako smo se pozdravljali i način na koji smo se naoružavali i dolazili u obranu", zapitao je Borković zahvalivši Nicolierovoj majci što je odlučila da njezin sin počiva u Vukovaru, među mučenicima Domovinskog rata, "ugrađen u temelje zaglavnog kamena hrvatske države".

Ratni zapovjednik HOS-a u Vukovaru Zvonko Ćurković ustvrdio je kako je Nicolier došao u Vukovar kao "anđeoska pomoć". Nekoliko tjedana prije sloma obrane Vukovara ponudio je Nicolieru da mu se napravi novinarska iskaznica, ali je ovaj odbio želeći ostati s hrvatskim narodom i u dobru i u zlu.

Prigodnim govorima obratili su se i suborci Jean-Michela Nicoliera Igor Široki i Damir Radnić.

Među brojnim građanima na pogrebu su bili ministri Ivan Anušić i David Vlajčić, vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava, nogometni izbornik Zlatko Dalić, bivši sportaši Dubravko Šimenc i Franjo Arapović, pjevač Marko Perković Thompson...

Na Memorijalnom groblju otvorena je knjiga žalosti za Jean-Michela Nicoliera, a prvi se u nju upisao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Dao život za Hrvatsku

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu.

Nakon okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.

Uz Nicoliera, iz grobnice na Ovčari ekshumirani su i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, čiji će se pokopi održati idućih dana.