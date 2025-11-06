FREEMAIL
VUKOVARSKI HEROJ /

Nicolier je dobio sprovod kakav zaslužuje! Pogledajte tisuće ljudi koje su mu došle odati počast

Nicolier je dobio sprovod kakav zaslužuje! Pogledajte tisuće ljudi koje su mu došle odati počast
Foto: Davor Javorovic/pixsell
1 /16
Na Memorijalnom groblju u Vukovaru danas je sahrana Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci i službeno identificirani prošlog tjedna. Posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, a uz njega pronađeni su i ostaci hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara, kao i Dragutina Štica na Petrovačkoj doli. 

Na posljednji ispraćaj heroja Vukovara pristigle su tisuće ljudi, među kojima i Zlatko Dalić te Marko Perković Thompson. 

6.11.2025.
13:34
danas.hr
Rtl Danas
Jean Michela NicolierVukovarSprovodIspraćaj Jean-michel Nicoliera
