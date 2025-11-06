Nicolier je dobio sprovod kakav zaslužuje! Pogledajte tisuće ljudi koje su mu došle odati počast

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru danas je sahrana Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci i službeno identificirani prošlog tjedna. Posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, a uz njega pronađeni su i ostaci hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara, kao i Dragutina Štica na Petrovačkoj doli.

Na posljednji ispraćaj heroja Vukovara pristigle su tisuće ljudi, među kojima i Zlatko Dalić te Marko Perković Thompson.