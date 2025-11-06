FREEMAIL
Hrvatska se oprašta od heroja, dirljiva gesta njegove majke: 'To je čin ljubavi prema Vukovaru'

Foto: Screenshot Rtl Danas

Sprovod će se održati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u 13 sati

6.11.2025.
7:57
danas.hr
Screenshot Rtl Danas
Na Memorijalnom groblju u Vukovaru danas će biti sahranjen Jean-Michel Nicolier, čiji su posmrtni ostaci i službeno dentificirani prošlog tjedna. Posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, a uz njega pronađeni su i od hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara, kao i Dragutina Štica na Petrovačkoj doli. 

Ključne informacije:

  • posljednji ispraćaj je danas u 13 sati
  • sprovod će se održati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru
  • u 14 sati je misa u Crkvi Svetog Filipa i Jakova 
  • procjene kažu da se očekuje 10 do 20 tisuća ljudi
  • Lyliane Fournier zamolila je sve da ne kupuju cvijeće i svijeće:  'Novac donirajte Udruzi Sveti Bono'
  • Nicolierov najbolji ratni prijatelj: 'Nemojte prilaziti majci na groblju, obavite to nakon mise'
  • reporteri RTL-a Danas Katarina Brečić i Bojan Uranjek u Vukovaru prate sahranu

Suborci se opraštaju od vukovarskog heroja

8.00 - Nicolierova majka Lyliane Fournier zamolila je sve da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da novac doniraju Udruzi Sveti Bono koja pri vukovarskoj Župi svetog Filipa i Jakova pomaže starijima i nemoćnima.  "Svakako smo bili dirnuti tom njezinom velikom gestom. Njezin sin koji je obranio naš grad, položio život za naš Vukovar, po želji majke i dalje pomaže. Tako da to nije samo neka lijepa gesta, to je prije svega čin ljubavi prema Vukovaru", rekao je Tonio Vučemilović jučer za RTL Danas, gvardijan i župnik sv. Filipa i Jakova u Vukovaru

Dio suboraca već se u srijedu navečer okupio u Vukovaru, a počast Nicolieru došao je odati i njegov suborac i najbolji ratni prijatelj Damir Markuš. "Molim sve da dođemo, pomolimo se u tišini. Zamolio bih da ne prilaze tamo k majci, bit će tisuće ljudi. U 14 sata je misa u svetom Filipu i Jakovu, pa molim one koji žele nju zagrliti, stisnuti joj ruku, da obave to nakon svete mise", rekao je Markuš.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić dolazi na ispraćaj Jean-Michela Nicoliera

Jean-michel NicolierLyliane FournierSprovodIspraćajOvčaraVukovarBraniteljiDomovinski RatPosmrtni OstaciMemorijalno GrobljeMajkaDamir MarkušUživo
